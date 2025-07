Plusieurs journaux brésiliens couvrent les activités du PM Pham Minh Chinh à Rio de Janeiro

Le 5 juillet, les grands journaux brésiliens ont largement couvert l’entretien entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président Luiz Inacio Lula da Silva à Rio de Janeiro, dans le cadre de la participation du dirigeant vietnamien au Sommet élargi des BRICS 2025 et de ses activités bilatérales au Brésil.



Le journal Planalto du gouvernement brésilien rapporte que, lors de l’entretien, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président Lula da Silva se sont réjouis de la qualité des relations bilatérales ainsi que des avancées obtenues depuis la visite d’État du président brésilien à Hanoï en avril dernier.



Le journal souligne également que les deux parties ont salué l’achèvement du premier lot de bœuf brésilien exporté vers le Vietnam et du premier lot de tilapia vietnamien exporté vers le Brésil. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a insisté sur l’importance des investissements brésiliens au Vietnam, notamment dans le secteur de la transformation des produits alimentaires d’origine animale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président Lula da Silva ont mis en avant le potentiel de coopération entre les deux pays dans les domaines de l’agriculture, de la défense, du sport, des mines, des biocarburants et de l’environnement. Le président brésilien a réitéré la volonté de son pays, en tant que président en exercice du Mercosur, de lancer les négociations pour un accord de libre-échange avec le Vietnam.



Selon Planalto, les deux dirigeants ont affirmé l’importance de renforcer l’intégration et la complémentarité entre leurs économies respectives. Ils se sont engagés à organiser rapidement des délégations d’entreprises afin d’élargir les opportunités de coopération commerciale et d’investissement bilatéral.



Dans le cadre de l’entretien, les deux parties ont signé un mémorandum d’accord sur la coopération en matière de science, de technologie, d’innovation et de transformation numérique.



Le Premier ministre vietnamien a souhaité plein succès au Brésil dans l’organisation de la 30ᵉ Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP30) et a confirmé la participation du Vietnam à l’événement, prévu en novembre prochain à Belém, dans l’État du Pará.

