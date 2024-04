Plusieurs entreprises d'Okayama (Japon) souhaitent développer leurs activités commerciales à Long An

Le 26 avril, les dirigeants de la province méridionale de Long An et ceux de la ville japonaise d'Okayama ont eu une séance de travail sur la coopération entre les deux localités.

Omori Masao, maire d'Okayama, a déclaré que les autorités et les entreprises de sa ville étaient très intéressées et appréciaient grandement la position géographique, le potentiel de développement de la province de Long An, ainsi que ses abondantes ressources humaines. Il s’agit de bonnes conditions pour que les entreprises d'Okayama explorent des opportunités d’investissement à Long An, selon lui.

Les représentants d’entreprises d'Okayama ont déclaré souhaiter se renseigner sur le climat d'investissement de Long An, notamment dans des domaines tels que le recyclage automobile et la production de composants automobiles, des machines de construction…

De son côté, le vice-président du Comité populaire provincial de Long An, Pham Tan Hoa, a déclaré que les domaines dans lesquels Okayama souhaitait coopérer et investir étaient parfaitement adaptés aux conditions de développement de sa province.

Long An espère que la ville d'Okayama continuera à mettre en œuvre des activités de connectivité pour promouvoir la coopération entre les deux localités dans les temps à venir, a-t-il déclaré.

A cette occasion, un mémorandum de coopération entre des associations d'entreprises de Long An et d'Okayama concernant les domaines du travail, de l'industrie, du tourisme, de l'éducation et de la culture a été signé.