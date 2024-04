Plus de 94.000 ouvrages effectués durant le Mois de la jeunesse 2024

Les jeunes du pays ont réalisé plus de 94.000 ouvrages, d’une valeur totale de plus de 400 milliards de dôngs (soit deux fois plus que le nombre inscrit initialement), durant le Mois de la jeunesse 2024.

Il s’agissait de l’un des résultats annoncés lors d’une conférence récapitulative du Mois de la jeunesse 2024 organisée le 23 avril à Hanoï par le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh.

Près de 9.000 activités de soutien en faveur de plus de 136.000 jeunes, enfants vulnérables et personnes âgées, ont été mises en œuvre, avec un budget total de plus de 97 milliards de dôngs. En outre, 51.000 jeunes ont bénéficié du soutien pour faire l'entrepreneuriat.

Cette année, une nouveauté du

Mois de la jeunesse

était d’accorder la priorité à des zones défavorisées, reculées, frontalières et insulaires, en particulier les zones habitées par 14 minorités ethniques avec une population de moins de 10.000 personnes..., ce pour contribuer à faciliter la réalisation des tâches politiques, des programmes de développement socio-économique et de garantie de la sécurité et de l’ordre social dans ces zones. -VNA/VI