Plus de 70 000 tonnes de riz vietnamien déjà labellisées vertes

Un lot de riz Japonica, certifié "riz vert vietnamien à faibles émissions", est exporté vers le marché japonais. Photo : VNA

L’Association du secteur rizicole du Vietnam a organisé, le 13 mai à Can Tho, un séminaire consacré au bilan de l’évaluation du respect des processus de culture dans le cadre du projet d’un million d’hectares de riziculture durable de haute qualité à faibles émissions, en vue de l’attribution du label "Riz vietnamien vert à faibles émissions".

Selon Le Thanh Tung, vice-président et secrétaire général de l’Association, plus de 70 000 tonnes de riz ont déjà obtenu ce label depuis l’exportation, en juin 2025, des premières 400 tonnes produites par la société Trung An vers le Japon. Ce riz est aujourd’hui exporté non seulement vers le Japon, mais aussi vers plusieurs marchés européens et océaniens.

Il a précisé que l’évaluation en vue de l’attribution du label est actuellement réservée aux membres de l’Association du secteur rizicole du Vietnam. Il a toutefois exprimé l’espoir que davantage de coopératives rejoignent l’organisation afin de renforcer la coopération dans la mise en œuvre du projet d’un million d’hectares de riz de haute qualité à faibles émissions dans le delta du Mékong.

De son côté, Nguyen Thi Giang, directrice adjointe du Service municipal de l’agriculture et de l’environnement de Can Tho, a indiqué que la ville déploie actuellement ce projet dans 64 communes et quartiers, sur une superficie totale de 170 877 hectares, avec la participation de 171 coopératives et groupes coopératifs.

Selon elle, les résultats obtenus confirment la pertinence et la faisabilité du modèle de production rizicole de haute qualité à faibles émissions. Pour accéder aux marchés haut de gamme et renforcer sa compétitivité internationale, il ne suffit pas de produire de manière écologique : il faut également être en mesure de démontrer la durabilité du processus de production grâce à l’évaluation des pratiques culturales, à la numérisation des données et à la mise en place d’un système d’identification du label "Riz vietnamien vert à faibles émissions". -VNA/VI