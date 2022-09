Plus de 30 leaders mondiaux des plateformes blockchain participent à Buidl Vietnam 2022

Plus de 30 dirigeants des plateformes de blockchain de premier rang au monde assistent à "Buidl Vietnam 2022" qui a lieu les 23 et 24 septembre à Ho Chi Minh-Ville.

Organisé par KryptoSeoul et KryptoVietnam, Buidl Vietnam 2022 fait partie de la série d'événements Build Asia qui se sont déroulés avec succès à Séoul en août dernier.

Selon Erica Kang, fondatrice de KryptoSeoul, le Vietnam devient une plaque tournante de la blockchain avec un nombre croissant d'entreprises et de constructeurs GameFi.

Buidl Vietnam 2022 comprendra 15 présentations, quatre sessions de discussion et un séminaire axé sur la discussion et la résolution de problèmes et de solutions technologiques en suspens. -VNA/VI