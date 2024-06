Plus de 21,3 millions d’unités de sang données au cours des trois dernières décennies

Trente ans après le lancement officiel du mouvement de don du sang (24 janvier 1994), le Vietnam a mobilisé et reçu plus de 21,3 millions d'unités de sang, selon l'Institut national d'hématologie et de transfusion sanguine.



Le nombre d’unités de sang reçues est passé de 138 000 en 1994 à 1,55 million en 2023, soit une multiplication par 11.

Le ministre de la Santé Dao Hong Lan, également cheffe du Comité directeur national de la mobilisation du don de sang, a affirmé que le voyage de 30 ans du mouvement de don du sang était plein d'amour parmi le peuple. De nombreuses vies ont été sauvées grâce à ce don.

Du 13 au 15 juin, le Comité organise un programme pour honorer les donateurs exceptionnels à l'échelle nationale. Le programme a lieu chaque année depuis 2008 à l'occasion de la Journée mondiale du donneur de sang (14 juin).

Au cours des 16 dernières années, 1 600 délégués de toutes professions, ethnies et âges dans l'ensemble du pays ont été sélectionnés pour être honorés.

On s'attend à ce qu'ils deviennent des noyaux du mouvement, inspirant et diffusant l'esprit de partage et d'amour pour avoir de plus en plus de donneurs de sang volontaires. -VNA/VI