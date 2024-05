Plus de 1.300 athlètes et entraîneurs attendus aux 13es Jeux sportifs des élèves d'Asie du Sud-Est à Da Nang. Photo: VNA

Plus de 1.300 athlètes et entraîneurs de 10 pays aséaniens participeront aux 13e Jeux sportifs des élèves d'Asie du Sud-Est (Asean School Games 13) qui se tiendront du 31 mai du 9 juin prochain dans la ville centrale de Da Nang. C'est la deuxième fois que le Vietnam accueillera cet événement, la première fois en 2013, a annoncé le 22 mai à Hanoi la vice-ministre de l’Education et de la Formation, Nguyên Thi Kim Chi.

Le nombre de compétitions et de médailles ont été approuvées. Ainsi, le nombre total de disciplines sportives est de 6, à savoir athlétisme, natation, badminton, basket, pencak silat, et vovinam, a fait savoir Nguyên Thi Kim Chi, également cheffe du Comité d’organisation.

La mascotte de cet événement est le Pygathrix nemaeus, un animal rare dans le livre rouge du Vietnam, classé « en voie de disparition » par l'Organisation mondiale de la nature ainsi que par le Vietnam. À travers cette image de mascotte, l’événement transmet également le message de protection de l'environnement à chaque élève en particulier et à la communauté en général.

l s’agira du plus grand événement sportif scolaire de la région, recevant une grande attention de la part des gouvernements et des peuples des pays de l'ASEAN, a souligné Nguyên Thi Kim Chi, ajoutant que l’organisation de l’Asean School Games 13 est à la fois le droit, le devoir et la responsabilité des pays membres, ainsi que l'occasion d'évaluer de manière globale l'état actuel de l'éducation physique et des activités sportives scolaires dans les pays de la région.

L’Asean School Games 13 au Vietnam revêt non seulement une grande importance pour le développement de l'éducation et du sport, mais également une importance politique, diplomatique et culturelle, ainsi que pour le tourisme, contribuant au renforcement de la solidarité, de l'amitié et de la compréhension entre les peuples du Vietnam et les pays de l’ASEAN, a affirmé Nguyên Thi Kim Chi.

Il contribue à promouvoir et à introduire les valeurs culturelles et l'image d'un Vietnam sûr, convivial, hospitalier, intégré et développé auprès des pays de la région et à l'échelle internationale, a insisté Nguyên Thi Kim Chi.

L'événement sportif qui se déroule en été, la plus belle période de l'année à Da Nang, une célèbre ville touristique du Vietnam, promet d'attirer un grand nombre de touristes nationaux et internationaux et de population locale, contribuant ainsi à promouvoir l’image du pays, de la population, de l’identité culturelle et du tourisme du Vietnam auprès des amis internationaux.

Asean School Games est l'événement sportif le plus important des élèves dans la région d'Asie du Sud-Est qui est organisé annuellement et à tour de rôle par les pays de la région. -VNA/VI