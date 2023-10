Plus de 111.500 travailleurs vietnamiens envoyés à l’étranger en neuf mois

Au cours des neuf premiers mois de cette année, plus de 111.500 Vietnamiens sont partis travailler à l'étranger, soit une hausse de 8,23% en glissement annuel, selon le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.

En 2023, en plus de maintenir les marchés traditionnels, le ministère vietnamien encouragera également l'ouverture de nouveaux marchés. Au début d'août, le ministère a eu une séance de travail avec l'Union nationale des coopératives agricoles de Grèce pour établir une coopération visant à envoyer des travailleurs vietnamiens en Grèce dans le domaine de l'agriculture. Le ministère a également autorisé trois entreprises à former une source de main-d'œuvre pour travailler en Grèce dans le secteur agricole.

Le du Travail, des Invalides et des Affaires sociales se coordonnera également avec les agences pour négocier des accords de coopération dans le domaine du travail avec un certain nombre de pays européens. On s’attend à ce qu’environ 110.000 travailleurs soient envoyés à l’étranger dans le courant de cette année.

Selon les chiffres du Département de gestion des travailleurs vietnamiens, le Vietnam compte près de 500 entreprises autorisées à exporter de la main-d’oeuvre. Les travailleurs vietnamiens sont présents dans une bonne quarantaine de pays et territoires et s’engagent dans environ 30 métiers différents.