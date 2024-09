Plus de 1.000 coureurs participent à la 49e course pour la paix à Hanoi

Les athlètes en lice à la 49e course pour la paix à Hanoi. Photo: VNA

Plus de 1 000 athlètes ont participé à la 49e course pour la paix organisée par le journal Hanoi Moi, dimanche 29 septembre dans la capitale, aux côtés de 2.500 autres coureurs qui ont participé à l’événement.



Nguyên Trung Cuong et Bui Thi Thu Ha ont remporté les premières places de la course d’élite masculine de 8 750 m, soit cinq tours autour du lac Hoàn Kiêm, et de la course féminine de 5.250 m, soit trois tours autour du lac, respectivement.



En plus des catégories d’élite, les organisateurs ont également décerné des prix aux gagnants des catégories amateurs, notamment aux étudiants, aux travailleurs, aux soldats et aux étrangers, avec des prix totalisant 70 millions de dôngs (2.900 dollars).



Lors de son discours d’ouverture, la vice-présidente du Comité populaire de Hanoi, Vu Thu Ha, a déclaré qu’après 48 ans, la course était devenue une tradition au Vietnam, attirant un plus grand nombre de participants et s’améliorant chaque année en qualité.



De nombreux coureurs talentueux ont émergé de cet événement de niveau local et sont devenus des noms nationaux.



Le tournoi est devenu chaque année un événement favori non seulement pour les coureurs de Hanoi, mais aussi pour les participants d’autres villes et provinces. – VNA/VI