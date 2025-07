Phu Quoc dépasse Hoi An et se classe parmi les destinations internationales les plus prisées

Le romantisme s’incarne au Kiss Bridge, avec ses couchers de soleil enchanteurs. Photo : Archives du Sun Group

Phu Quoc s'est imposée dans les médias internationaux en se classant parmi les cinq destinations les plus prisées des touristes internationaux, selon une enquête d'Agoda.



Phu Quoc, de plus en plus prisée par les voyageurs internationaux



Selon le rapport d'Agoda, Phu Quoc a dépassé Hoi An, une destination de longue date pour les visiteurs internationaux, pour entrer dans le top 5 des destinations les plus recherchées au Vietnam au cours du premier semestre 2025, juste derrière Da Nang, Hô Chi Minh-Ville, Nha Trang et Hanoï. Phu Quoc se classe notamment deuxième parmi les destinations préférées des voyageurs sud-coréens, juste derrière Nha Trang, et troisième parmi les touristes chinois.



« La forte augmentation des vols directs, les visites de célébrités et les prix prestigieux décernés par des organisations touristiques telles que Travel + Leisure ont contribué à positionner Phu Quoc comme une destination de classe mondiale, comparable aux paradis balnéaires les plus emblématiques d'Asie », a souligné Travel and Tour World, un média d'information touristique international de premier plan. Au cours du seul premier semestre 2025, Phu Quoc a accueilli 4,5 millions de visiteurs, dont 900 000 arrivées internationales, soit une hausse de 76,7 % par rapport à la même période en 2024.



Rien qu'en juin, Phu Quoc a accueilli plus de 20 vols internationaux par jour, soit le double de l'année dernière à la même période. Récemment, Hong Kong Express a augmenté sa desserte de Phu Quoc de deux à trois vols par jour, tandis que les vols en provenance de Corée du Sud ont atteint 7 à 8 vols par jour, reflétant la forte demande des marchés internationaux, notamment d'Asie du Nord-Est. La facilité des liaisons aériennes permet aux voyageurs des grandes villes asiatiques d'accéder facilement à l'île des Perles, faisant de Phu Quoc une destination touristique de premier plan dans la région.



Selon TTW, Phu Quoc transforme l'image du tourisme vietnamien. Ce paradis tropical est chaleureusement accueilli par le monde entier, comme en témoignent la forte croissance des arrivées internationales et sa présence constante dans les classements mondiaux. « Phu Quoc n'est plus une destination émergente, elle a émergé. Grâce à des investissements stratégiques, une reconnaissance internationale et une planification visionnaire, l'île est devenue une destination de renommée mondiale, alliant harmonieusement beauté tropicale et style de vie haut de gamme », a déclaré TTW.



Qu'est-ce qui a fait le succès de Phu Quoc ?



Phu Quoc est l'unique représentante du Vietnam aux Luxury Awards décernés par le prestigieux magazine Travel + Leisure, et figure parmi les plus belles îles d'Asie-Pacifique. Ce prix repose sur des critères rigoureux, exigeant des destinations qu'elles répondent à des normes de luxe : qualité de service, écosystème hôtelier et de divertissement dynamique, identité de marque et capacité à offrir des expériences personnalisées.



De plus, Phu Quoc est la seule destination au Vietnam à accorder une exemption de visa de 30 jours aux visiteurs du monde entier.



Au-delà de sa beauté naturelle, l'écosystème touristique, hôtelier et de divertissement de Phu Quoc insuffle une touche de modernité à son charme immaculé. L'île aux Perles propose des hébergements de marques de luxe de renommée internationale, telles que JW Marriott Phu Quoc, La Festa Phu Quoc – Curio Collection by Hilton, New World Phu Quoc, Premier Village Phu Quoc, ainsi que des enseignes de luxe émergentes comme Ritz-Carlton Reserve et The Luxury Collection. De plus, des structures emblématiques et des expériences internationales uniques, comme le plus long téléphérique à trois câbles du monde menant à Hon Thom, l'unique pont « sans contact » du Kiss Bridge, le spectacle « Kiss of the Sea », classé au Livre Guinness des records, et des feux d'artifice nocturnes, continuent de faire rayonner l'île aux Perles. Tous ces facteurs contribuent à l'ascension continue de Phu Quoc sur la scène internationale du tourisme de luxe.



Autrefois joyau préservé du Vietnam, Phu Quoc s'est aujourd'hui imposée comme une étape incontournable pour les voyageurs du monde entier. Avec son sable blanc poudreux, ses lagons turquoise, ses complexes hôteliers luxueux et son écosystème touristique dynamique, l'île ouvre un nouveau chapitre pour le tourisme vietnamien, un chapitre qui positionne l'île aux Perles au cœur même de la carte mondiale du voyage. - VNA/VI