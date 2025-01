Sunset Town : une escapade idyllique au cœur de Phu Quoc

15/01/2025

Nichée au sud de la paisible et prospère île de Phu Quoc, surnommée "l'île aux perles", Sunset Town se dévoile comme une cité balnéaire dynamique, aux accents méditerranéens. Guidé par une vision d'embellissement du territoire, le groupe Sun Group a imaginé Sunset Town, une destination touristique unique, mêlant grandeur et charme.

La Sunset Town se trouve au sud de « l'île aux perles ». Photo : Archives du Sun Group

Les maisons colorées de Sunset Town, en cascade sur les collines, bordent des rues sinueuses animées de boutiques. Photo : Lê Minh/VI

Les maisons colorées de Sunset Town s'étagent en cascade sur les collines, surplombant un port animé. Les rues sinueuses, bordées de boutiques pittoresques, invitent à la flânerie. Le tout sublimé par une nature luxuriante, où les fleurs éclatantes créent une atmosphère romantique et enchanteresse. Le point d’orgue de la ville réside dans ses œuvres architecturales emblématiques, directement inspirées de monuments mondialement connus : une tour de l’horloge rouge brique de 75 mètres de haut, tournée vers la mer, rappelant le célèbre Campanile de Saint-Marc en Italie; une réplique de l’Arc de Triomphe, l’un des symboles les plus iconiques de Paris; des cafés au charme européen; une place romaine antique, ainsi que des ruines évoquant l’ancienne cité de Pompéi, en Italie. D'autres éléments uniques tels que la Tour du Crayon, l'Escalier du Dragon et la Route de la Céramique confèrent à la ville un caractère singulier… Avec ses 810 mètres de long, le Pont Hôn (ou "Kiss Bridge") est une prouesse architecturale. Véritable symbole de l'amour, il invite les amoureux à se retrouver au centre de l'arche, où un espace de 30 centimètres les sépare à peine, comme pour sceller un baiser éternel.

Le Pont Hôn, avec ses deux arches élégantes séparées par un espace symbolique, est bien plus qu'un simple ouvrage d'art. Il est une invitation à la contemplation, à la réflexion sur la nature des relations humaines. Cet espace, aussi infime soit-il, nous rappelle l'importance des gestes simples, des mots d'amour et de la connexion profonde que nous pouvons établir avec autrui. C'est un pont entre les cœurs, un lien entre les âmes, et un symbole universel de l'amour.

Réputé pour son atmosphère romantique, le Kiss Bridge s'impose comme l'un des lieux les plus enchanteurs de Phu Quoc.

Le marché nocturne VUI-Fest Bazaar, un lieu de convergence entre culture et art. Photo: Lê Minh/VI

Des visiteurs prennent le téléphérique pour se rendre à Hon Thom, une attraction phare de Phu Quoc. Photo : Lê Minh/VI

En plus de ses paysages spectaculaires et de son architecture impressionnante, Sunset Town est un véritable centre d’animation grâce à ses festivals organisés tout au long de l'année. Parmi eux, le spectacle aquatique « Kiss The Star » se distingue comme l’un des plus grands spectacles d’art multimédia au monde. La ville accueille également une gamme variée de festivals à grande échelle, tels que le défilé Fashion Voyage, les comptes à rebours du Nouvel An, le voyage Welcome Home, l'expérience musicale mensuelle Sun Memory, et le marché nocturne VUI-Fest Bazaar, premier du genre en bord de mer au Vietnam. Ce dernier offre aux visiteurs l'occasion de savourer des cuisines locales et régionales tout en profitant de performances d'art de rue vibrantes. Ces événements contribuent au dynamisme et à l'attrait irrésistible de cette cité côtière au style méditerranéen.

Sunset Town accueille également une gamme variée de festivals à grande échelle. Photo: Lê Minh/VI

Sunset Town ne se limite pas à son ambiance festive ; elle offre également une expérience de séjour exceptionnelle grâce à des équipements et des services de classe mondiale. La ville est divisée en plusieurs zones distinctes, chacune avec son caractère propre. Sun Grand City Hillside Residence, par exemple, abrite des appartements haut de gamme reconnaissables à leur architecture à toit plat. Central Village, souvent considéré comme le « cœur de Sunset Town », est le lieu principal des événements et des activités. Quant à Sun Premier Village Primavera, il se distingue par son design à toit pointu et regroupe des restaurants et des lieux de divertissement.

Les festivités lumineuses à Sunset Town se terminent souvent par des feux d’artifice spectaculaires. Photo : Archives du Sun Group

Pour les amoureux de paysages époustouflants et d'ambiances méditerranéennes, Sunset Town est une destination de rêve, où chaque instant est une invitation à l'évasion. Sunset Town, c'est l'assurance de vivre une expérience unique, mêlant le charme de la Méditerranée à l'authenticité vietnamienne./.