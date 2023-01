Pham Minh Chinh rend hommage à Pham Van Dông et à Vo Nguyên Giap

À l’occasion du Nouvel An lunaire 2023, ce mercredi, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté une offrande d’encens en hommage au Premier ministre Pham Van Dông et au général Vo Nguyên Giap à leur domicile à Hanoï. Il a également formulé les vœux du Têt à leurs proches.



Pham Minh Chinh a exprimé son respect à l’égard de Pham Van Dông, un dirigeant éminent, un grand homme de culture et un diplomate hors pair du Vietnam. Intelligent, clairvoyant, créatif et flexible, Pham Van Dông a hérité le style diplomatique du Président Hô Chi Minh, a déclaré Pham Minh Chinh.



Le chef du gouvernement s’est aussi incliné devant l’autel dédié à Vo Nguyên Giap, une légende de l’histoire de la défense nationale du Vietnam.

Photo: VNA



