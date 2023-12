Ouverture de Vietnam Expo 2023 à Hô Chi Minh-Ville

La 21e Foire internationale du commerce du Vietnam (Vietnam Expo 2023) s’est ouverte dans la matinée du 7 décembre au Centre des foires-expositions de Saïgon (SECC), dans le 7e arrondissement de Ho Chi Minh-Ville.

Organisé par la société par actions de publicité et de foires commerciales VINEXAD, l’événement comprend environ 1.600 stands de 1.200 exposants en provenance de 22 pays et territoires.

Les cinq espaces les plus remarquables sont la quincaillerie et les outils manuels, la technologie de jardinage, les ascenseurs et composants, les sports et les vélos, les pavillons internationaux.

Des conférences et séminaires sur la promotion de l’investissement et du commerce sont également prévus.

VIETNAM EXPO 2023

permet aux entreprises et visiteurs de se renseigner sur de nouvelles tendances technologiques, des produits innovants, des technologies de pointe et de nouveaux modèles de production et d'affaires..., a déclaré Nguyen Van Nga, représentante en chef du Bureau du ministère de l'Industrie et du Commerce au Sud.

De son côté, Hô Chi Minh-Ville consacre un stand à la présentation de produits industriels qualifiés dans sa liste Marques d’or, a indiqué Nguyen Thi Kim Ngoc, directrice adjointe du Service municipal de l’Industrie et du Commerce.

VIETNAM EXPO 2023 à

Hô Chi Minh-Ville

se déroule jusqu’au 9 décembre. -VNA/VI