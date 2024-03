ONU : l'Assemblée générale adopte une résolution présentée par le Vietnam sur la Journée internationale du jeu

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies (ONU), s'exprime devant l'Assemblée générale de l'ONU. Photo: VNA

L’Assemblée générale de l’ONU a adopté sans vote le 25 mars à New York une résolution présentée par le Vietnam par laquelle elle a décidé de proclamer le 11 juin Journée internationale du jeu, « consciente de l’importance de l’accès aux activités ludiques et récréatives et du fait qu’elles contribuent au bien-être et au développement physique et psychosocial des enfants et des jeunes ».



L’auditeur général d'État, Ngô Van Tuân, et l’'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies (ONU), étaient présents à la séance.

Cette initiative du Vietnam a reçu le soutien de tous les pays membres de l'ONU. Les 138 pays de toutes les régions ont co-parrainé la résolution, dont la Bulgarie, le Salvador, la Jamaïque, le Kenya et le Luxembourg en tant que co-auteurs. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) saluent cette journée internationale très significative et affirment qu'ils participeront activement aux activités conformes à l'esprit de la résolution.



Présentant la résolution devant l'Assemblée générale des Nations Unies, l'ambassadeur Dang Hoang Giang a souligné le rôle et l'importance du jeu dans le développement humain et la vie sociale.



Le jeu est un fondement du développement humain à tout âge et aide les gens à surmonter les barrières sociales et culturelles pour explorer, apprendre, promouvoir la créativité et l'innovation, contribuant au développement physique et psychosocial des enfants, la génération future de l'humanité, a déclaré l’ambassadeur Dang Hoang Giang.



Le jeu promeut également une culture de dialogue, de solidarité et de coopération, contribuant ainsi à prévenir les conflits et à construire la paix, a ajouté le diplomate.



Il a remercié la participation active et le soutien des pays membres de l'ONU, et a exprimé son espoir que cette initiative continuerait à se propager, contribuant à maximiser le potentiel humain et à promouvoir l'engagement dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030 de l'ONU pour le développement durable.



La résolution de la Journée internationale du jeu marque non seulement une étape importante dans la sensibilisation aux droits des enfants dans le monde, mais revêt également une signification particulière pour les enfants vietnamiens.



Le fait d'avoir une journée internationale supplémentaire en juin - "Mois d'action pour les enfants vietnamiens" - aidera à rendre les activités visant à protéger les droits des enfants vietnamiens plus significatives et pratiques.



Choisir le 11 juin comme Journée internationale du jeu apporte des conditions et des opportunités aux écoles et organisations de jeunesse pour organiser des événements visant à mettre en avant les valeurs positives du jeu pour les enfants.



La résolution appelle tous les États membres et organes onusiens ainsi que les autres acteurs concernés, notamment les organisations non gouvernementales, les instituts d’étude et le secteur privé, à commémorer cette journée, afin de sensibiliser à l'importance du jeu dans la société. -VNA/VI