Nouvelles politiques pour attirer et valoriser les talents en sciences, technologies et innovation

L'adoption de nouveaux mécanismes, en particulier la Loi sur la science, la technologie et l'innovation ainsi que la Loi sur l'industrie numérique, marque une étape décisive pour créer un environnement réellement attractif en vue d'attirer et valoriser les talents scientifiques. Ces textes sont appelés à générer des percées stratégiques dans les secteurs technologiques de pointe du Vietnam.

Une législation pour valoriser les talents

La Loi sur la science, la technologie et l'innovation confère davantage de droits aux chercheurs, notamment en matière de propriété intellectuelle, de commercialisation des résultats de recherche et d'autonomie financière. La loi stipule également que l'État dispose de politiques préférentielles spéciales pour les talents dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation, par le biais d'incitations financières et non financières, de conditions de travail et de logements. L'État crée des opportunités de développement de carrière à long terme, attire les talents de l'étranger et assure la sécurité sociale des talents et de leurs familles.

En complément, la Loi sur l'industrie numérique, promulguée en juin 2025, confirme le rôle central de ce secteur dans la croissance. Elle cible des domaines clés comme les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et les actifs numériques, avec des politiques d'incitation dédiées aux entreprises et aux experts.

Selon le ministère des Sciences et des Technologies, ces lois devront être complétées par des décrets et circulaires d'application, en cohérence avec les autres textes législatifs, tout en évitant les procédures administratives lourdes. Bien qu'elles ouvrent la voie à une plus grande souplesse en matière de rémunération et de primes, leur mise en œuvre concrète reste à préciser.

Le besoin de chercheurs de haut niveau

Lors d'une réunion avec l'Académie des sciences et des technologies du Vietnam, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a insisté sur l'importance de la diaspora scientifique vietnamienne, formée dans les meilleures universités, instituts de recherches et de grandes entreprises des pays développés. Bien que de jeunes chercheurs reviennent déjà contribuer au développement du pays, il est essentiel de créer un environnement de recherche professionnel et attractif, offrant de bonnes conditions de travail, une rémunération adaptée et de réelles perspectives de carrière, afin d'en attirer davantage.

La Résolution n°57-NQ/TW fait de la science et de la technologie le fondement du développement national. Alors que le Premier ministre a identifié onze groupes technologiques stratégiques, l'attraction de talents devient une priorité urgente.

Abordant la mise en œuvre de la recherche sur la technologie spatiale, le docteur Nguyên Quân, ancien ministre des Sciences et des Technologies, a déclaré qu'en plus des investissements publics et privés, une attention particulière devrait être accordée à l'attraction de bons scientifiques, contribuant ainsi à l'objectif de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé d'ici 2045.

Selon Nguyên Trong Hiên, expert à l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace (NASA), le défi majeur reste la gestion. S'il existe un environnement ouvert et favorable, il attirera les talents étrangers pour contribuer à la science, à la technologie et à l'innovation du pays.

Attentes du secteur privé

Les entreprises, à l'image de Viettel, attendent des politiques concrètes : soutien au logement, incitations fiscales et la possibilité pour les experts de détenir des droits de propriété intellectuelle et des parts dans les entreprises issues de leurs recherches.

Le ministère des Sciences et des Technologies s'y emploie en élaborant des politiques spécifiques pour un projet de développement et de promotion des talents, en ligne avec les directives de la résolution n°57-NQ/TW. En parallèle, le gouvernement investit dans la modernisation des infrastructures scientifiques, la création de centres aux normes internationales et la réduction des obstacles administratifs pour offrir plus d'autonomie aux chercheurs. -VNA/VI