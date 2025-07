Messages de sympathie du Vietnam suite aux graves inondations au Texas

De violentes inondations ont frappé le comté de Kerr, au Texas. Photo: U.S. Coast Guard/VNA

Le 7 juillet, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lam, le président de la République, Luong Cuong, et le Premier ministre, Pham Minh Chinh, ont adressé des messages de sympathie au président américain, Donald Trump, à la suite des violentes inondations éclairs qui ont frappé le comté de Kerr, au Texas, le 4 juillet.



Le même jour, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a également adressé un message de sympathie au secrétaire d’État américain, Marco Rubio.



Cette catastrophe a fait de nombreuses victimes et provoqué d’importants dégâts matériels. – VNA/VI