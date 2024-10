Messages de félicitations au président Luong Cuong

A l'occasion de l'élection de Luong Cuong par la 15e Assemblée nationale au poste de président de la République socialiste du Vietnam, les dirigeants de la Chine, du Cambodge, de Cuba et de la Russie ont envoyé des télégrammes, des lettres et des messages de félicitations.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la République populaire de Chine Xi Jinping, a affirmé que la Chine attachait une grande importance au développement des relations sino-vietnamiennes et soutenait le Vietnam à avancer sur la voix du socialisme, en aidant le Vietnam à bien préparer le 14e Congrès national du Parti.

Xi Jinping a souligné que les deux parties devraient travailler ensemble pour bien mettre en œuvre la perception commune des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays. Il a exprimé sa volonté de travailler ensemble avec le président Luong Cuong pour la construction d'une communauté d'avenir partagé Chine-Vietnam de manière de plus en plus profonde et substantielle, en soutenant le processus de modernisation des deux pays, apportant de nombreux avantages supplémentaires aux peuples des deux pays.

Le roi du Cambodge Preah Karuna Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni et le président du Sénat cambodgien Samdech Techo Hun Sen ont affirmé que Luong Cuong avait été élu par l'Assemblée nationale à la présidence du pays, reflétant son leadership ingénieux et son dévouement, ainsi que ses grandes réalisations que le président a apportées au pays et au peuple vietnamiens. Il s’est déclaré convaincu que sous la direction du président Luong Cuong, le Vietnam obtiendrait de grands succès, connaîtrait un développement rapide dans tous les domaines et conserverait un rôle important dans la région et dans le monde.

Les dirigeants cambodgiens ont estimé que les relations Cambodge-Vietnam deviendront de plus en plus étroites et continueront de contribuer au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement. Ils ont également exprimé leur désir de coopérer étroitement avec les hauts dirigeants vietnamiens pour promouvoir les meilleurs intérêts des deux pays et des deux peuples, ainsi que de contribuer davantage à la paix, à la sécurité et à la prospérité dans et à l'extérieur de la région.

Le premier secrétaire du Parti communiste cubain (PCC) et président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez s'est dit convaincu que les dirigeants des deux pays continueraient à approfondir la bonne amitié et la coopération entre les deux pays.

Le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine a estimé que les relations entre les deux pays se développent dans l'esprit d'un partenariat stratégique intégral ; a exprimé l'espoir que le président Luong Cuong continuera à promouvoir une coopération bilatérale efficace dans tous les domaines pour répondre aux intérêts fondamentaux des deux peuples et assurer la sécurité et la stabilité dans la région Asie-Pacifique. -VNA/VI