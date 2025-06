Médias lao: le Vietnam prêt pour une période "d'or" de croissance

Le Vietnam se trouve à un tournant de son histoire et s'apprête à entrer dans une nouvelle ère de développement national, selon un article publié le 3 juin par l'édition électronique de Pasaxon, l'organe officiel du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL).

L'article a décrit ce moment comme une occasion en or pour le Vietnam de devenir une nation prospère et moderne.

L'article commence par souligner le parcours remarquable du Vietnam depuis son indépendance il y a 80 ans et le lancement de près de quatre décennies de réformes dans le cadre de la politique du Renouveau, initiée en 1986. Ces réformes ont permis au Vietnam de surmonter des défis considérables, de développer un esprit national résilient et de poser des bases solides dans les domaines socio-économique, de la défense et de la sécurité nationales, et des affaires étrangères. Le pays se trouve aujourd'hui à un tournant décisif et dispose du potentiel nécessaire pour concrétiser sa vision : devenir une nation puissante, prospère, civilisée et heureuse.

Les atouts actuels du Vietnam comprennent la stabilité politique, une croissance économique soutenue et une intégration profonde dans les chaînes de valeur mondiales, a souligne l'article.

Un sentiment croissant d'unité nationale et de confiance envers le Parti, combiné à la réputation internationale croissante du Vietnam, lui permettent de tirer parti d'un contexte national et international favorable. L'évolution mondiale vers la transformation numérique et la quatrième révolution industrielle amplifient encore ces opportunités, offrant au Vietnam l'opportunité d'accélérer son développement et de renforcer sa position sur la scène internationale.

L'ère de l'ascension, telle que décrite par Pasaxon, est plus qu'un slogan, mais un engagement stratégique en faveur du développement durable, centré sur le peuple vietnamien. L'article a souligné que cette vision exige non seulement des progrès constants, mais aussi des réalisations audacieuses et transformatrices pour faire du Vietnam une nation moderne et responsable, capable de rivaliser avec les grandes puissances mondiales.

Pour réaliser ces ambitions, le Parti et l'État vietnamiens ont défini des orientations stratégiques claires, notamment le renforcement du leadership du Parti et la rectification, la réforme du système politique et la garantie d'une gouvernance solide et du leadership absolu du Parti dans divers domaines.

Sur le plan international, le Vietnam se positionne comme un membre responsable et innovant de la communauté internationale. Le pays participe activement aux forums mondiaux et régionaux, notamment à l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), à la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et aux Nations Unies.

Le Vietnam s'est également engagé à atteindre des objectifs ambitieux, tels que la neutralité carbone d'ici 2050 et la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations Unies. Grâce à la coopération Sud-Sud, il soutient les pays en développement et partage son expertise en matière de relèvement post-guerre et de réduction de la pauvreté, tout en plaidant pour la diplomatie de paix, la multilatéralisation et la diversification, ainsi que pour un monde de stabilité, d'équité et de croissance mutuelle, a conclut l'article. -VNA/VI