Lutte contre la pêche INN : Quang Ninh met en place dix points de contrôle pour lever le "carton jaune" européen

Afin de se conformer aux recommandations de la Commission européenne (CE) sur le renforcement du contrôle et de la traçabilité des produits aquatiques, le Comité populaire de la province de Quang Ninh a décidé d'établir temporairement dix points de contrôle dans les ports et zones de mouillage de la province.

Cette mesure, officialisée par la décision n° 1412/QD-UBND, s'inscrit dans le cadre d'une campagne intensive contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), menée conformément aux directives du Premier ministre et mobilisant l'ensemble des autorités locales.

Une inspection interministérielle, conduite les 13 et 14 décembre par la police provinciale en coordination avec plusieurs services, a permis d'évaluer neuf de ces dix sites sur le terrain. Les résultats ont révélé que le port de pêche de Cai Rông, situé dans la zone économique de Vân Dôn, maintient un dispositif sérieux et efficace, assurant un contrôle rigoureux des mouvements des navires et des volumes de captures.

En même temps, la délégation a relevé de nombreuses lacunes et difficultés opérationnelles dans les autres points de contrôle. Ces problèmes feront l'objet d'un rapport détaillé afin que le Comité populaire provincial puisse ordonner les mesures correctives nécessaires.

À l'avenir, les forces de sécurité continueront de conseiller les dirigeants de la police provinciale pour mettre en œuvre efficacement les directives gouvernementales, celles du ministère de la Sécurité publique et du Comité populaire provincial. L'objectif prioritaire de ces actions reste la levée rapide du "carton jaune" imposé par la CE aux produits aquatiques vietnamiens, une mesure cruciale pour garantir l'accès durable du Vietnam au marché européen. -VNA/VI