Lutte contre la cybercriminalité : Le Vietnam dépose l’instrument de ratification de la Convention de Hanoï à l’ONU

Dans l’après-midi du 17 avril (heure locale), à New York, l’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a déposé l’instrument de ratification de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï) auprès du Bureau des affaires juridiques de l’ONU (OLA - Office of Legal Affairs).

Cérémonie d'ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï), le 25 octobre 2025, à Hanoï. Photo : VNA

Ce dépôt intervient après la signature, le 7 avril, par le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, de la décision de ratification, faisant du Vietnam le premier pays d’Asie du Sud-Est et le troisième au monde à ratifier cette Convention.



Lors de la cérémonie, le Bureau des affaires juridiques de l’ONU a officiellement reçu l’instrument de ratification du Vietnam en présence du chef du bureau de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC) à New York.



À cette occasion, l’ambassadeur Do Hung Viet a souligné que l’organisation de la cérémonie d’ouverture à la signature à Hanoï et la ratification rapide par le Vietnam reflètent sa volonté de contribuer de manière proactive et concrète à l’entrée en vigueur et à la mise en œuvre de la Convention, renforçant ainsi la coopération internationale dans la lutte contre la cybercriminalité et la cybersécurité mondiale.



Il a exprimé l’espoir que davantage de pays ratifient rapidement la Convention de Hanoï afin de traduire les engagements en actions et de promouvoir la coopération internationale face aux défis de la cybercriminalité, au service de la stabilité, du développement durable et de la prospérité commune.



Auparavant, en octobre 2025, en tant que pays hôte, le Vietnam avait coorganisé avec l’ONU la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention ainsi qu’une conférence de haut niveau à Hanoï sur la lutte contre la cybercriminalité, réunissant des dirigeants et hauts représentants de plus de 110 pays et organisations internationales. Cet événement a marqué une avancée importante dans la coopération internationale en matière de cybersécurité et a confirmé la position et le prestige du Vietnam sur la scène internationale.



La Convention des Nations unies contre la cybercriminalité est le premier instrument juridique international adopté par l’ONU visant à établir un cadre global, unifié et juridiquement contraignant pour la prévention, l’enquête et la répression des cybercrimes. Elle comprend des dispositions sur la criminalisation des attaques informatiques, la protection des infrastructures critiques, le partage des données et des preuves électroniques, l’extradition, l’entraide judiciaire et la coopération technique, tout en soulignant la nécessité d’un équilibre entre sécurité numérique, droits de l’homme, protection de la vie privée et souveraineté nationale. -VNA/VI