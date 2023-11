L’UNESCO s’associera au 300e anniversaire du médecin Lê Huu Trac en 2024

L’UNESCO se joindra au Vietnam pour célébrer le 300e anniversaire de la naissance du physicien vietnamien Hai Thuong Lan Ông Lê Huu Trac (1724-1791), a-t-on appris d’une résolution adoptée mardi 21 novembre par la 42e session de la Conférence générale de l’UNESCO à Paris, en France.

L’UNESCO décide de mettre à l'honneur le le grand médecin vietnamien Hai Thuong Lan Ông Lê Huu Trac. Photo: VNA

La Conférence générale décide que l’UNESCO sera associée en 2024-2025 aux célébrations des anniversaires énumérés dans l’annexe au document 42 C/15, qui comprend le 300e anniversaire du grand médecin, considéré comme un des fondateurs de la médecine traditionnelle du Vietnam.



La mise à l’honneur par l’UNESCO du célèbre médecin vietnamien Hai Thuong Lan Ông Lê Huu Trac est une reconnaissance et une haute appréciation de la communauté internationale envers les contributions du célèbre médecin vietnamien, s’est félicité vice-ministre des Affaires étrangères Hà Kim Ngoc et président du Comité national du Vietnam pour l’UNESCO.



Le responsable, également chef de la délégation vietnamienne à la 42e session, a souligné la pensée humaniste de "chacun pour tous" et l’esprit d’"apprentissage tout au long de la vie" qui sont des valeurs précieuses que l’UNESCO entend promouvoir.



La résolution adoptée par tous les membres de l’UNESCO est l’affirmation la plus claire des grandes contributions du peuple vietnamien dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la culture et de la société, et démontre en même temps le rayonnement du talent et de l’intelligence du peuple vietnamien sur la scène internationale, a-t-il fait valoir.



Lan Ông (Monsieur le Paresseux) ou Hai Thuong Lan Ông (Monsieur le Paresseux de Hai Thuong), de son vrai nom Lê Huu Trac, est né le 12 novembre 1724 dans le village de Van Xa, province de Hai Duong. Fils d’un vice-ministre, il fait de brillantes études qui lui valent le titre de Docteur ès Humanités aux concours mandarinaux.



A l’âge de 26 ans, il part vivre dans la région natale de sa mère, la commune de Quang Diêm, dans la province de Hà Tinh. Il choisit la médecine pour pratiquer la miséricorde bouddhique, se libérer des tracas du monde de l’éphémère et pour chercher la joie dans la nature, la poésie et l’amitié.



Hai Thuong Lan Ông ne considère pas la médecine comme une carrière comme les autres mais «un art humanitaire». les principes de déontologie médicale formulés par Monsieur le Paresseux restent valables en ce temps où la médecine moderne tend à faire des hôpitaux des usines pour le traitement des malades et non des asiles pour soigner les hommes malades, corps et âme.



En tant que l’un des fondateurs de la médecine nationale, il a rédigé un volumineux "Traité des connaissances médicales " (Y tông tâm linh), de soixante-six fascicules et une "Relation d’un voyage à la capitale" (Thuong kinh ky su).



"Aussi me suis-je engagé avec moi-même à déployer tous mes efforts pour faire ce qui mérite d’être fait, à approfondir le métier de sauver le plus grand nombre de gens possible dans les malheurs, pour n’avoir pas à rougir de moi-même quand je regarde le ciel étoilé et la terre immense", a-t-il écrit dans le "Traité des connaissances médicales



Le vice-ministre permanent de la Santé, Dô Xuân Tuyên, a souligné que le célèbre médecin Lê Huu Trac est un personnage historique qui a légué à postérité un trésor des grandes valeurs dans les domaines de la médecine, de la culture et de l’éducation.



Avec la tradition "boire de l’eau et penser à sa source", "respecter le maitre, respecter son principe moral", la constitution du dossier du Vietnam et sa soumission à l’UNESCO sont d’autant plus significatives que la résolution honorant le célèbre médecin Lê Huu Trac a été adoptée au moment où le Vietnam célèbre la Journée des enseignants vietnamiens, le 20 novembre 2023, et s’oriente vers le 69e anniversaire de la Journé des médecins vietnamiens, le 27 février 2024, qui coincide avec le 300e anniversaire du célèbre médecin, a-t-il conclu.