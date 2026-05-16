L’UE, partenaire clé du développement durable de Ho Chi Minh-Ville

Le vice-président permanent du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Loc Ha, (à droite) et l'ambassadeur Julien Guerrier, chef de la délégation de l'Union européenne (UE) au Vietnam. Photo : VNA

Les engagements et la vision de développement durable de l’Union européenne (UE), conjugués au dynamisme, à l’ouverture, à l’esprit d’innovation et aux fortes ambitions de développement de Ho Chi Minh-Ville, devraient donner naissance à des projets de coopération économique fructueux et porteurs d’une grande valeur pour le progrès de la communauté.



C’est ce qu’a affirmé Nguyen Loc Ha, vice-président permanent du Comité populaire municipal, lors de la célébration de la Journée de l’Europe (Europe Day 2026), organisée dans la soirée du 15 mai à Ho Chi Minh-Ville par la Délégation de l’Union européenne au Vietnam, à l’occasion du 36e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’UE (1990-2026).

Le vice-président permanent du Comité populaire municipal Nguyen Loc Ha. Photo : VNA



Selon Nguyen Loc Ha, cette célébration constitue également une occasion de promouvoir l’esprit de paix, d’unité, de coopération et de développement, tout en renforçant la conviction que, malgré les différences d’histoire, de langue ou de culture, les nations peuvent coexister sous un même toit et bâtir ensemble une communauté prospère, humaine et durable.



Il a rappelé que, depuis l’établissement des relations en 1990, les liens Vietnam-UE n’ont cessé de se consolider pour devenir l’un des partenariats les plus dynamiques et les plus approfondis de l’UE avec un pays de l’ASEAN. L’année 2026 a ouvert un nouveau chapitre dans les relations bilatérales avec l’élévation des liens au niveau de partenariat stratégique global, à l’occasion de la visite officielle au Vietnam du président du Conseil européen en janvier dernier.



Le responsable municipal a souligné que, dans le contexte du développement positif des relations entre le Vietnam et l’UE, Ho Chi Minh-Ville est fière de figurer parmi les localités pionnières dans le renforcement des relations d’amitié, de coopération et de confiance avec l’UE et ses États membres. Plus de 2.700 projets d’investissement d’entreprises européennes sont actuellement en vigueur dans la ville, tandis que les technologies avancées et les modèles modernes de gouvernance apportent une contribution importante à son développement.



Nguyen Loc Ha a également indiqué qu’après sa fusion avec les provinces de Binh Duong et de Ba Ria-Vung Tau, Ho Chi Minh-Ville ouvre de larges perspectives de coopération avec les partenaires européens dans des secteurs stratégiques tels que le commerce et l’investissement, la coopération au développement, les sciences et technologies, l’innovation, la logistique verte, la construction d’un centre financier international, la lutte contre le changement climatique, ainsi que l’éducation, la formation, la culture, les arts et les échanges entre les peuples.



S’exprimant lors de la cérémonie, l’ambassadeur Julien Guerrier, chef de la Délégation de l’Union européenne au Vietnam, a souligné qu’au fil des décennies, l’UE et le Vietnam ont construit un partenariat profond et tourné vers l’avenir, marqué par des liens économiques en constante expansion. Selon lui, l’année 2026 revêt une importance particulière dans les relations bilatérales, avec l’élévation des liens au rang de partenariat stratégique global à l’occasion de la visite à Hanoï du président du Conseil européen, Antonio Costa, en janvier 2026.



L’ambassadeur Julien Guerrier a estimé que le contexte international de ces dernières années démontre plus que jamais la nécessité de partenariats internationaux solides, aucun pays ne pouvant à lui seul relever les défis liés au changement climatique, à la résilience des chaînes d’approvisionnement ou à la préservation de la paix et de la sécurité.



Il a ajouté que l’UE s’emploie à bâtir des partenariats solides, équitables et durables pour l’avenir avec différentes régions du monde, notamment l’Amérique latine, l’Indo-Pacifique, l’Afrique et, en particulier, l’ASEAN, le Vietnam étant considéré comme un partenaire pionnier et de premier plan dans la région grâce aux accords conclus avec l’UE.



Selon lui, l’UE demeure un partenaire fiable et stable, apportant capitaux et technologies afin d’accompagner les ambitions économiques du Vietnam dans divers domaines tels que les télécommunications sécurisées, les infrastructures énergétiques et de transport, les matières premières critiques, les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle.



L’ambassadeur a enfin souligné qu’environ un million de Vietnamiens d’origine vivent aujourd’hui dans des communautés dynamiques et diversifiées réparties dans les 27 États membres de l’UE, contribuant ainsi à renforcer les passerelles entre les sociétés et l’avenir commun de l’UE et du Vietnam.- VNA/VI