L’ONU soutient le Vietnam à fonder un centre régional de maintien de la paix

Les Nations unies soutiennent le Vietnam dans la mise en place d’un centre de maintien de la paix d’envergure régionale, a déclaré la représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Vietnam Caitlin Wiesen.

Un vol charter du gouvernement australien transporte la première équipe du génie et l’hôpital de campagne de niveau 2 n°4 partant en mission, en avril 2022. Photo : VNA

Les Nations unies soutiennent l’engagement du Vietnam à jouer un rôle plus important dans la paix et la sécurité mondiales et avec l’objectif du Vietnam d’établir un centre de maintien de la paix d’envergure régionale, dans lequel l’accent est mis sur la formation et le renforcement des capacités en général et pour les femmes participant aux activités de maintien de la paix en particulier, a-t-elle fait savoir.

Les Nations unies sont également prêtes à fournir une assistance technique et à mobiliser des ressources pour mener une évaluation des obstacles liés au genre afin d’identifier les principaux défis pour le déploiement de femmes soldats de la paix dans l’avenir, a-t-elle indiqué.

Selon la représentante résidente, les Nations Unies peuvent en outre fournir au Vietnam leur soutien en matière d’expertise, de technique et de capacité internationale, et créer un environnement politique national favorable pour atteindre des progrès pour les femmes et les opérations de maintien de la paix.

Après plus de huit ans de participation aux opérations de maintien de la paix des Nations unies, le Vietnam a accompli de nombreuses réalisations remarquables ainsi que des développements stables. Ce processus a été accompagné et soutenu par de nombreux partenaires internationaux, dont le PNUD au Vietnam.

Depuis l’adoption officielle en 2000 de l’agenda «Femmes, Paix et Sécurité», un cadre élargi pour la participation des femmes aux activités de maintien de la paix des Nations unies, le Vietnam est devenu un pays qui a réussi à assurer la proportion de femmes participant aux processus de paix.

En collaboration avec les Nations unies, le gouvernement vietnamien a organisé en 2020 la Conférence internationale sur les femmes, la paix et la sécurité. L’Assemblée nationale du Vietnam a adopté en 2020 la résolution n°130/2020/QH14 sur la participation du Vietnam aux opérations de maintien de la paix des Nations unies.

Au cours des dernières années, le PNUD a accompagné le Vietnam dans de nombreuses activités, contribuant à créer la base et à renforcer les capacités des forces participant aux opérations de maintien de la paix.

En novembre 2022, le PNUD a également coopéré avec le ministère de la Défense pour organiser une conférence internationale sur les femmes dans les opérations de maintien de la paix des Nations unies, à l’occasion de la visite au Vietnam du secrétaire général adjoint des Nations unies Jean-Pierre Lacroix.

Notant les réalisations particulières du Vietnam ces dernières années, Caitlin Wiesen a estimé que le Vietnam a atteint un pourcentage impressionnant de participation des femmes aux activités de maintien de la paix bien qu’il s’engage dans le maintien de la paix au bout d’un certain temps qui n’est pas long.

Avec l’objectif fixé par les Nations unies de 15% de femmes dans la formation des unités et de 25% de femmes officiers d’état-major d’ici 2028, elle a déclaré que cela est faisable pour le Vietnam si le pays continue à faire des progrès à cette fin.