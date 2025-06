L’oblast de Volgograd (Russie) salue les investisseurs vietnamiens

L’oblast de Volgograd salue toujours les investisseurs vietnamiens et ne cesse d’apporter son soutien à la communauté vietnamienne présente sur son territoire, a déclaré sa vice-gouverneure, Anna Pisemskaya, à l’Agence vietnamienne d'information (VNA), le 3 juin.

Elle a indiqué que Volgograd avait connu une croissance économique robuste ces dernières années. Au cours des six dernières années, son produit intérieur brut régional a presque doublé, grâce aux secteurs de l'industrie, de l'agriculture et du commerce. Entre 2014 et 2024, 182 projets d'investissement ont été lancés, d'une valeur de 451 milliards de roubles, générant environ 10.000 emplois.

Avec une superficie de 860 km², Volgograd est le troisième plus grand oblast de Russie, derrière Moscou et Saint-Pétersbourg. C’est un pôle agricole majeur, possédant la troisième plus grande superficie agricole du pays, et figurant parmi les cinq premiers producteurs de blé en Russie.

Le tourisme constitue également une priorité dans la stratégie de développement de Volgograd. La province figure régulièrement parmi les principales destinations touristiques de Russie.

L’éducation et la recherche scientifique représentent également des atouts importants pour Volgograd. Actuellement, 18 étudiants vietnamiens sont inscrits dans des universités locales, où ils sont salués pour leur engagement actif, a ajouté Anna Pisemskaya.– VNA/VI