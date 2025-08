L’exposition de photos « Armée aux cheveux long» ouvre ses portes au Mexique

À l’occasion du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale du Vietnam (30 avril 1975), ainsi que de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Mexique (19 mai 1975), le Musée de la Femme du Mexique, en collaboration avec le Musée des femmes du Vietnam et la promotrice culturelle Kyra Núñez de León, a inauguré l’exposition photographique «Armée aux cheveux long» dans le centre historique de Mexico.

Il s’agit d’un événement politico-culturel important qui rend hommage à l’image des femmes vietnamiennes durant la guerre de résistance, tout en soulignant l’amitié traditionnelle entre deux peuples qui ont courageusement lutté pour l’indépendance et la liberté.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Vietnam au Mexique, Nguyên Van Hai, de journalistes, d’universitaires de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) et de membres de la Fédération mexicaine des femmes universitaires (FEMU).

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam au Mexique, Nguyên Van Hai, a souligné l’importance capitale de l’exposition dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Mexique.

Cette exposition est une occasion précieuse de faire découvrir au peuple mexicain l’histoire, la culture et, surtout, l’image des femmes vietnamiennes, a-t-il souligné, tout en exprimant sa gratitude à la directrice du Musée de la femme du Mexique et à la Dr Kyra Núñez de León pour leur initiative et leur coordination avec le Musée des femmes du Vietnam dans l’organisation de cet événement.

Le diplomate vietnamien a rappelé que quelques jours après la victoire historique du 30 avril 1975, le Mexique était devenu le premier pays d’Amérique latine, et l’un des premiers au monde, à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam réunifié. Depuis lors, l’amitié et la coopération bilatérales n’ont cessé de se renforcer dans les domaines politique, économique, culturel et interpersonnel.

Il a également souligné que les femmes vietnamiennes, pendant les guerres, n’étaient pas seulement des mères et des épouses dévouées, mais aussi des combattantes courageuses, et sont devenues un symbole vivant de la devise «Quand les envahisseurs arrivent, les femmes se battent aussi !», participant activement dans les rangs des jeunes volontaires, des guérilleros locaux et des forces régulières sur les lignes de front.

En particulier, l’«Armée aux cheveux longs», dirigée par la légendaire femme général Nguyên Thi Dinh, s’est imposée comme un symbole de la ténacité et du courage du peuple vietnamien, semant la peur parmi les forces d’invasion américaines et leurs alliés.

Le diplomate a rappelé les noms de nombreuses héroïnes vietnamiennes, telles que Hai Bà Trung, Bà Triêu, Nguyên Thi Minh Khai, Vo Thi Sau et Nguyên Thi Dinh elle-même, qui, par leur patriotisme, leur sacrifice et leur leadership, ont contribué de manière décisive à la victoire de la nation et sont une source de fierté pour de nombreuses générations d’aujourd’hui.

Selon l’ambassadeur Nguyên Van Hai, tant au Mexique qu’au Vietnam, le rôle des femmes est de plus en plus reconnu et valorisé dans la vie politique et sociale, reflétant une société humaniste, équitable, démocratique, prospère et heureuse.

À cette occasion, le diplomate a exprimé son espoir qu’une exposition sur les femmes mexicaines puisse bientôt être organisée au Vietnam et s’est dit convaincu que, grâce à des valeurs traditionnelles communes, les femmes des deux pays continueront de contribuer significativement à la construction de sociétés plus égalitaires, démocratiques et durables.

Inauguration de l’exposition de photos « Armée aux cheveux long» au Musée de la Femme du Mexique. Photo : VNA

De son côté, la Dr Kyra Núñez de León, promotrice culturelle et figure clé de l’organisation de l’événement, a déclaré qu’après des années de travail et de liens avec le Vietnam – notamment de nombreux entretiens avec des membres de l’« Armée aux cheveux longs », notamment avec la femme général Nguyên Thi Dinh – elle a développé une profonde admiration pour la volonté, le courage et les nobles qualités des femmes vietnamiennes, tant dans les luttes pour l’indépendance nationale que pendant les périodes de reconstruction et de développement du pays.

Lors de sa récente visite au Vietnam fin avril 2025, en compagnie de son mari, Anders Johnsson, ancien secrétaire général de l’Union interparlementaire (UIP), la Dr Kyra Núñez de León a réaffirmé son engagement en faveur de la diffusion de la culture vietnamienne au Mexique.

C’est alors qu’elle a décidé de s’associer aux musées des femmes des deux pays pour organiser cette exposition, dans le cadre du 50e anniversaire de la réunification du Vietnam et de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales.

La Dr Kyra Núñez de León a également souligné que les femmes du Mexique et du Vietnam partagent des qualités admirables, telles que le travail acharné et le courage, et jouent un rôle décisif dans la défense de leur patrie et la construction d’une société juste et humaine.

À travers les photographies présentées, l’exposition met non seulement en lumière la contribution des femmes vietnamiennes à une période héroïque de l’histoire du pays, mais constitue également une réflexion sur la valeur de la paix, de la solidarité et du pouvoir transformateur des femmes dans les mouvements sociaux, a-t-elle souligné.

Elle a ajouté que l’exposition est également un témoignage vivant de la relation particulière entre le Vietnam et le Mexique, deux pays géographiquement éloignés, mais unis par des idéaux communs de paix, de liberté et de respect de la dignité humaine.

La Dr Kyra Núñez de León a exprimé son souhait de poursuivre sa collaboration avec le Musée des femmes du Vietnam, le Musée de la femme du Mexique et les ambassades des deux pays pour organiser une exposition consacrée aux femmes mexicaines au Vietnam l’année prochaine.

L’exposition « Armée aux cheveux longs » devra rester ouverte au public jusqu’à la fin août 2025, avec entrée gratuite au Musée des femmes du Mexique. – VNA/VI