Les Vietnamiens de Macao (Chine) orientent vers le pays natal

Le Consulat général du Vietnam à Hong Kong et Macao (Chine), en collaboration avec l'Association des Vietnamiens de Macao, a organisé dimanche une cérémonie pour célébrer le 48e anniversaire de journée de la libération du Sud et de la réunification du pays le 30 avril et la Journée internationale du travail, l'anniversaire de la mort des rois fondateurs Hung et la création de cette Association.

S'exprimant lors de l'événement, le consul général du Vietnam à Hong Kong et Macao Pham Binh Dam a déclaré que le rassemblement était l'occasion de rappeler les jalons brillants de l'histoire vietnamienne et des traditions du pays d'origine, ainsi que de resserrer les liens au sein de la communauté vietnamienne.

Selon le consul général Pham Binh Dam, l'Association des Vietnamiens de Macao a été officiellement vu le jour le 8 mai 2022.



Duong Trung Duc, président de l'Association des Vietnamiens de Macao a dit que l'Association sera toujours un appui spirituel pour les Vietnamiens de Macao contribuant activement à la société d'accueil.



A cette occasion, le consul Nguyen Tuan Anh a remis des certificats aux individus et collectifs vietnamiens vivant et travaillant à Macao ayant nombreuses réalisations exceptionnelles et des contributions positives au pays natal et à l'association.-VNA/VI