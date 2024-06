Les ressortissants vietnamiens au Liban mis en garde contre le risque de conflit entre Israël et le Hezbollah

L'ambassade du Vietnam en Égypte et au Liban a averti le 24 juin les ressortissants vietnamiens au Liban de ne pas se rendre dans les zones dangereuses ni les endroits bondés dans le contexte de l'escalade des tensions entre Israël et le Hezbollah.

Selon l'ambassade du Vietnam en Égypte et au Liban, huit citoyens vietnamiens vivent actuellement au Liban, principalement dans la capitale Beyrouth et ses environs. A l’heure actuelle, leur vie n'est pas affectée par les affrontements entre Israël et le Hezbollah. Depuis l'éclatement des tensions entre Israël et le Hezbollah, l'ambassade du Vietnam en Égypte et au Liban maintient les contacts réguliers avec les ressortissants vietnamiens au Liban et a appris que leur vie continue normalement.

L'ambassade du Vietnam en Égypte et au Liban a élaboré des plans au cas où les tensions s'intensifieraient et est prête à se coordonner avec les agences compétentes pour procéder à l'évacuation ou à la protection des ressortissants si nécessaire. Elle continuera à surveiller de près la situation, à contacter et à encourager régulièrement les citoyens et à demander au consul honoraire de suivre la situation et de faire rapidement un rapport en cas d'urgence.

Les citoyens vietnamiens vivant au Liban ou leurs proches peuvent contacter l'ambassade du Vietnam en Égypte et au Liban via la hotline 20 102 613 9869, ou le bureau du consul honoraire du Vietnam au Liban au 961 70 229 300 s'ils ont besoin d'aide. -VNA/VI