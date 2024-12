Les réalisations diplomatiques de 2024 ouvrent la voie à la nouvelle ère du Vietnam

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a souligné comment la politique étrangère du Vietnam a atteint de nouveaux sommets en 2024, créant une dynamique favorable pour que le pays entre dans une nouvelle ère – celle d’ascension nationale.

Il a déclaré à la presse que malgré les vents contraires mondiaux avec des instabilités, des conflits et des problèmes émergents tels que le changement climatique, les catastrophes naturelles, la sécurité alimentaire et la sécurité de l’eau, le Vietnam a maintenu sa position de point lumineux dans la région en matière de paix, de stabilité et de développement. Les activités diplomatiques du pays ont été menées de manière proactive avec des résultats substantiels, ouvrant la voie à son ascension.

S’appuyant sur la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, tout au long de 2024, le Vietnam a fait preuve d’un dynamisme diplomatique remarquable, menant 60 activités diplomatiques de haut niveau, dont 21 visites dans d’autres pays et la participation à des conférences multilatérales, tout en accueillant 25 délégations de dirigeants étrangers. L’engagement du pays en faveur de la coopération internationale a été encore plus démontré par la mise à niveau et la signature de plus de 170 nouveaux accords de coopération dans divers secteurs, en particulier ceux de sa demande et de ses intérêts.

La communauté internationale a de plus en plus de respect et de volonté de renforcer les liens avec le Vietnam, a déclaré Bui Thanh Son, précisant que le Vietnam a élevé ses relations à des partenariats stratégiques globaux avec des partenaires majeurs comme l’Australie, la France et la Malaisie, tout en établissant des partenariats stratégiques avec le Brésil et des partenariats globaux avec la Mongolie et les Émirats arabes unis. À ce jour, le pays a mis en place des cadres de partenariat avec 32 partenaires de premier plan, dont des voisins, des nations puissantes et des amis traditionnels.

En outre, avec l’établissement de relations diplomatiques avec le Malawi, le Vietnam entretient désormais des relations diplomatiques officielles avec tous les pays africains, portant le nombre total de pays avec lesquels le Vietnam a établi des relations diplomatiques à 194.

La diplomatie économique a continué de contribuer grandement aux réalisations économiques du pays malgré les défis économiques mondiaux, a-t-il indiqué, soulignant que le contenu économique a pris un poids plus important dans les activités diplomatiques à tous les niveaux, grâce auxquelles le Vietnam a favorisé des partenariats avec la Chine, l’Inde, le Japon, la République de Corée et les États-Unis, entre autres, dans les domaines de la transformation numérique, de la transition verte, des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle.

Le Vietnam s’est engagé dans de nouvelles chaînes d’approvisionnement et a élargi ses marchés d’exportation grâce aux 17 accords de libre-échange signés, tout en capitalisant sur les changements d’investissement régionaux et en attirant des investissements directs étrangers (IDE) de haute qualité et une aide publique au développement (APD) de nouvelle génération.

Cette année, le chiffre d’affaires du commerce extérieur du pays devrait atteindre un record de plus de 800 milliards de dollars. En outre, le Vietnam continue d’être l’un des plus grands bénéficiaires d’IDE au monde et a accueilli plus de 15,8 millions d’arrivées de touristes internationaux entre janvier et novembre, soit une augmentation de 44 % par rapport à l’année précédente. Ces chiffres soulignent l’attrait croissant du Vietnam pour les partenaires, investisseurs et visiteurs internationaux, a-t-il poursuivi.

Le dirigeant vietnamien a observé que le monde était confronté à des évolutions complexes et imprévisibles, mais que de nouvelles opportunités de croissance émergeaient dans des domaines tels que l’économie verte, la transformation numérique et le progrès technologique. Il a noté que le Vietnam, qui avait construit une dynamique considérable au cours de près de 40 ans de renouveau (Dôi moi), se trouvait désormais à un moment crucial pour entrer dans une nouvelle ère.

Pour atteindre ces objectifs, a déclaré Bui Thanh Son, la diplomatie économique devrait se concentrer sur la maximisation des moteurs de croissance traditionnels tels que les exportations, l’investissement et le tourisme en tirant pleinement parti des accords commerciaux et des partenariats d’investissement existants. En outre, il est nécessaire de promouvoir de nouveaux motifs révolutionnaires dans les secteurs émergents.

L’accent sera mis sur l’identification et la capitalisation des nouvelles tendances qui façonnent l’économie mondiale comme la transformation numérique, la transition verte et la transition énergétique, a-t-il déclaré, citant les accords récents avec des entreprises comme Nvidia comme exemples de l’avancée du Vietnam dans les secteurs de haute technologie.

Face aux bouleversements mondiaux majeurs, la défense, la sécurité et les affaires étrangères ont constitué une base solide pour protéger fermement la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale ainsi que pour protéger la Patrie tôt et à distance.

Selon le dirigeant vietnamien, le secteur diplomatique a travaillé aux côtés d’autres forces pour maintenir la paix et la stabilité aux frontières, dans les mers, dans les îles et dans la sécurité nationale, pour réaliser des progrès significatifs dans les négociations avec d’autres pays, pour résoudre harmonieusement les problèmes en suspens et pour promouvoir l’élaboration d’un code de conduite en mer Orientale basé sur le droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Le Vietnam, a-t-il déclaré, a de plus en plus affirmé son rôle, sa position et son prestige et a apporté des contributions positives à la communauté internationale avec une série d’initiatives qui ont été bien

accueillies et ont reçu une réponse enthousiaste de la part des pays. En tant que membre du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies et de six des sept mécanismes clés de gouvernance de l’UNESCO, le Vietnam a renforcé son image et sa voix responsable en adoptant une approche globale et harmonieuse. En outre, le pays a contribué à des problèmes mondiaux tels que le changement climatique, les opérations de maintien de la paix, la sécurité alimentaire et hydrique et la cybersécurité.

Grâce à ses efforts diplomatiques, le Vietnam a réussi à convaincre l’UNESCO d’inscrire six titres/sites patrimoniaux supplémentaires, portant le nombre total de désignations de l’UNESCO à 71, créant de nouvelles ressources pour le développement économique, culturel et social des communautés locales.

En attendant, le pays a bien mis en œuvre les politiques du Parti et de l’État pour près de 6 millions de Vietnamiens vivant à l’étranger et a accordé une attention particulière à la protection des droits et des intérêts légitimes des citoyens et des entreprises vietnamiens dans les zones de conflit, les zones sinistrées et les régions instables, selon le responsable.

En 2025, le Vietnam accueillera des événements majeurs tels que le Forum sur l’avenir de l’ASEAN, le Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G) et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, consolidant davantage son rôle dans les affaires régionales et mondiales.

Le pays apportera de nouvelles contributions aux questions mondiales, notamment en promouvant les Objectifs de développement durable et en s’engageant plus profondément dans les opérations de maintien de la paix, les efforts de sauvetage et l’aide humanitaire de l’ONU.

Alors que le Vietnam se propulse dans une nouvelle ère qui nécessite l’engagement de tous les secteurs, de toutes les forces, de l’ensemble du système politique et du peuple, Bui Thanh Son a souligné que le secteur des affaires étrangères doit continuer à travailler pour consolider et maintenir un environnement stratégique de paix, d’amitié et de coopération.

Il est essentiel de construire un secteur diplomatique de plus en plus complet, moderne et professionnel, capable de répondre aux exigences de la nouvelle phase. Cela implique de rationaliser la structure organisationnelle, de garantir son fonctionnement efficace et efficient, tout en s’alignant sur les mécanismes et les politiques qui facilitent le travail diplomatique. Il est également essentiel de former un personnel des affaires étrangères doté d’une solide expertise et d’un fort courage politique, a-t-il conclu. – VNA/VI