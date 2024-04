Les produits agricoles vietnamiens pénètrent le marché sud-coréen

Selon l'Institut de politique et de stratégie pour le développement agricole et rural, la République de Corée est actuellement le 4e plus grand importateur de produits agro-sylvicoles et aquatiques du Vietnam.

Depuis l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange Vietnam - République de Corée (VKFTA), la valeur d'exportations de ces produits vietnamiens vers ce pays a fortement augmenté, atteignant en moyenne plus de 2 milliards de dollars par an au cours de la période 2016-2023.



Les statistiques de l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP) montrent que, depuis l'entrée en vigueur de VKFTA fin décembre 2015, les exportations vietnamiennes de produits aquatiques vers la République de Corée ont connu une croissance notable.



La valeur d’exportation a atteint 787 millions de dollars en 2023, contre 585 millions de dollars en 2015, soit une hausse de 35%.



Phung Thi Kim Thu, experte du marché des crevettes de VASEP, a déclaré que la République de Corée était le plus grand marché à l'export du Vietnam pour les calmars et les poulpes, représentant 37 % de la valeur totale des exportations.



Le Vietnam est actuellement le deuxième fournisseur de céphalopodes de la République de Corée, après la Chine. On s'attend à ce que les exportations vers ce pays continueront de croître au premier trimestre 2024. En outre, les crevettes sont également le principal produit aquatique exporté vers la République de Corée.



Dans les temps à venir, ce marché sera encore la destination de nombreuses entreprises en raison de la proximité géographique et d'une demande de consommation stable, en particulier dans un contexte d'inflation entraînant une forte baisse de la consommation sur les grands marchés comme les États-Unis et l'Europe.



D’un autre côté, alors que les frais de transport maritime vers les États-Unis et l’Europe montent en flèche, des marchés plus proches, comme la République de Corée ont un grand attrait pour les entreprises.



Outre les fruits aquatiques, le Vietnam a également de nombreuses perspectives d’exporter ses produits à base des plantes industrielles vers la République de Corée en 2024.



Selon le Département du commerce extérieur relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, en 2023, la République de Corée a augmenté ses importations de café en provenance du Vietnam, de 17,9% en volume et de 16,3% en valeur par rapport à 2022, atteignant 41,45 milliers de tonnes, d'une valeur de 93,35 millions de dollars.



La part du marché du café vietnamien dans les importations totales de la République de Corée est passée de 17,15 % en 2022 à 21,52 % en 2023. Le chiffre d’affaires du café du marché sud-coréen devrait atteindre 2,2 milliards de dollars en 2024.



Il s’agit d’une opportunité pour les producteurs de café du monde entier de stimuler leurs exportations vers ce pays, y compris le Vietnam.



Au cours des deux premiers mois de 2024, la République de Corée est le troisième marché à l'export de caoutchouc du Vietnam, atteignant 8,2 milliers de tonnes, d'une valeur de 12,77 millions de dollars, soit une augmentation de 61,7% en volume et de 60,3% en valeur par rapport à la même période de 2023.



En particulier, en 2023, la République de Corée est devenue le troisième marché à l'export pour les fruits et légumes du Vietnam avec un chiffre d'affaires de 226 millions de dollars, soit une augmentation de 25% par rapport à 2022.



Le représentant de l’Institut de politique et de stratégie pour le développement agricole et rural, a déclaré que selon le rapport « Perspectives agricoles 2024 » publié par l'Institut sud-coréen d'économie rurale à la mi-février 2024, les importations sud-coréennes de fruits surgelés en 2023 s’étaient élevées à 64.000 tonnes, soit une augmentation de 6 % par rapport à 2022 (60.000 tonnes).



En 2024, les importations de fruits surgelés devraient encore augmenter, car ce pays a appliqué une taxe de quota pour réduire ou exonérer les taxes sur les fruits importés afin de stabiliser les prix.



Les entreprises vietnamiennes recherchent également des opportunités pour promouvoir leurs exportations de fruits et légumes vers ce marché, en particulier les fruits.



En février 2024, le Comité populaire du district de Cho Moi, province d'An Giang (Sud), a organisé une cérémonie pour annoncer l'exportation de 13 tonnes de mangues à noyau plat vers la République de Corée, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour ce produit.



Selon le Bureau commercial du Vietnam en République de Corée, la mangue est un fruit tropical apprécié et connaît une forte demande sur le marché sud-coréen. Par conséquent, les opportunités d’exportation restent très importantes pour les entreprises vietnamiennes.



Cependant, les produits agro-sylvicoles et aquatiques exportés vers la République de Corée doivent répondre à des exigences de plus en plus strictes en matière de qualité, d'hygiène et de sécurité alimentaires et de mesures de quarantaine animale et végétale, en particulier les principaux produits d'exportation du Vietnam tels que les produits aquatiques, les fruits et le café.



C'est également la principale raison pour laquelle la part de marché des produits agricoles, forestiers et halieutiques du Vietnam ne représente que 4 % de la valeur totale des importations de ces produits de la République de Corée en 2023.



Afin de promouvoir le commerce des produits agricoles entre les deux pays, à la mi-mars 2024, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et l'Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA) ont conjointement organisé un colloque intitulé « Vision de la coopération Vietnam - République de Corée dans le domaine agricole d'ici 2030 ».



La KOICA continuera à soutenir le développement de l'agriculture vietnamienne à travers de nombreux projets tels que l’amélioration des chaînes de valeur, la promotion des liens de marché et le renforcement des capacités de réponse au changement climatique pour créer une agriculture durable de haute qualité, répondant aux exigences et aux goûts des consommateurs sud-coréens. - VNA/VI