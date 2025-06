Les premiers litchis frais vietnamiens de 2025 débarquent en France à toute vitesse

Le 2 juin, les premiers litchis frais de la saison 2025 en provenance du Vietnam sont officiellement arrivés sur le marché français. Plus de deux tonnes de litchis ont atterri à l’aéroport Charles de Gaulle et, en seulement cinq heures, ces fruits originaires de Thanh Hà (province de Hai Duong) étaient déjà disponibles sur les étals de la boutique Chợ Việt Pháp.



Vu Anh Son, chargé du Bureau commercial du Vietnam en France, a souligné que cette rapidité exceptionnelle témoignait non seulement d’une préparation logistique rigoureuse, mais aussi des efforts constants des entreprises et des autorités dans l’optimisation du processus d’exportation.



Nguyen Van Nam, représentant de la boutique Chợ Việt Pháp – l’importateur direct des litchis – a reconnu les difficultés rencontrées lors de la première année. Selon lui, faute d’expérience, des erreurs avaient été commises l’année dernière.



« Toutefois, ces échecs initiaux ont été perçus comme une source de motivation pour toutes les parties prenantes à trouver ensemble des solutions », a-t-il ajouté, soulignant qu’en 2025, tant du côté vietnamien que français, de grands efforts avaient été déployés pour résoudre les problèmes liés à l’emballage, à la conservation et au contrôle de la qualité…



Ces efforts ont été récompensés par des retours positifs des consommateurs français. Gyldan Percy, une cliente locale, a fait part de son étonnement agréable en découvrant les litchis vietnamiens. Selon elle, ces fruits étaient plus sucrés que ceux originaires de Madagascar qu’elle avait consommés. Elle a également estimé que la chair du fruit était particulièrement tendre, juteuse et savoureuse, ce qui l’avait beaucoup séduite dès cette première dégustation.

Une cliente française déguste les premiers litchis de la récolte vietnamienne 2025. Photo : VNA

Nguyen Van Nam a tenu à souligner que la présence officielle des litchis vietnamiens sur le marché français n’aurait pas été possible sans le soutien actif du Bureau commercial du Vietnam. Il a également salué le rôle crucial de la compagnie aérienne Vietnam Airlines dans le transport et le dédouanement des cargaisons.



Concernant les perspectives pour 2025, Nguyen Van Nam s’est montré optimiste en fixant un objectif d’au moins 20 tonnes, voire davantage, dépassant ainsi le volume de l’année dernière. Une ambition partagée par Vu Anh Son, qui a exprimé l’espoir de voir un record de volume atteint cette année grâce à l’implication croissante des importateurs français.-VNA/VI