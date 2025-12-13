Les PM vietnamien et malaisien échangent sur la coopération bilatérale et les enjeux internationaux

Dans l’après-midi du 12 décembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est entretenu par téléphone avec son homologue malaisien Anwar Ibrahim afin d’échanger sur l’état des relations bilatérales et sur certaines questions régionales et internationales récentes.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les échanges téléphoniques réguliers entre les deux dirigeants, qui permettent une coordination et un partage d’informations opportuns sur les questions d’intérêt commun, illustrant le renforcement de la confiance politique entre les deux pays, conformément à l’esprit du partenariat stratégique global.

S’agissant des orientations de la coopération dans les temps à venir, les deux Premiers ministres ont convenu de finaliser prochainement l’adoption officielle du Programme d’action mettant en œuvre le partenariat stratégique global Vietnam–Malaisie pour la période 2026–2030, et de s’efforcer de porter le commerce bilatéral à 20 milliards de dollars de manière plus équilibrée.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé de poursuivre le renforcement de la coopération dans les domaines du commerce du riz, de la mer et des océans, en accordant la priorité à la coopération pétrolière et gazière entre PetroVietnam et Petronas, ainsi qu’à la coopération dans la pêche et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Abordant les questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux Premiers ministres ont exprimé leur profonde préoccupation face aux récentes tensions entre le Cambodge et la Thaïlande, souhaitant que les deux parties fassent preuve de retenue, s’abstiennent de recourir à la force, engagent le dialogue et règlement le différend par des moyens pacifiques. Ils ont convenu de coordonner étroitement leurs actions avec les autres pays de l’ASEAN afin de consolider la solidarité, de préserver la centralité de l’ASEAN et de tirer parti des mécanismes de l’ASEAN pour promouvoir le dialogue, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et à la coopération dans la région. –VNA/VI