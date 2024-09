Les partenaires internationaux manifestent leur solidarité avec le Vietnam après le typhon Yagi

L’Australie achemine par avion-cargo du matériel d’aide d’urgence vers l’aéroport international de Nôi Bài, à Hanoi. Photo: Ambassade d'Australie au Vietnam

La Suisse, l’Inde et diverses organisations ont mobilisé des fonds pour venir en aide aux populations durement touchées par le typhon Yagi et les inondations dans des provinces septentrionales du Vietnam.



Le 16 septembre dans l'après-midi, à l’aéroport international de Nôi Bài, Nguyên Van Tiên, directeur adjoint de l’Autorité de gestion des catastrophes et des digues du Vietnam, relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, a reçu des soutiens offerts par Samaritan’s Purse Organization, une ONG internationale pour mission de l’aide humanitaire et du développement communautaire.



L’aide humanitaire comprend 3.000 lampes torches, 3.000 ustensiles de cuisine, 3.000 filtres à eau familiaux, 3.000 réservoirs d’eau potable et 6.000 seaux en plastique Song Long de 22 litres, d’une valeur totale estimée à 116.000 dollars. Ces fournitures seront acheminées les 16 et 17 septembre aux provinces de Yên Bai, Lào Cai et Cao Bang.



Le même jour, à l’aéroport international de Nôi Bài, Nguyên Van Tiên, représentant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, a réceptionné une livraison offerte par l’ambassade de Suisse au Vietnam, et le président du Comité populaire de la province de Yên Bai, Trân Huy Tuân, a chargé les organes provinciaux de planifier sa distribution aux habitants sinistrés par le typhon Yagi et les inondations.



L’aide suisse comprend des équipements, des tentes familiales et des systèmes de distribution d’eau, pour une valeur estimée à 361.140 CHF (environ 10,5 milliards de dôngs).



Lors de la cérémonie de remise, la Suisse a exprimé ses condoléances pour les pertes humaines et matérielles subies par le Vietnam, et a réaffirmé sa solidarité avec le pays dans ses efforts pour surmonter les conséquences de ces catastrophes naturelles.



Dans l’immédiat, la Suisse enverra huit experts, notamment dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et des abris d’urgence, pour aider la province de Yên Bai à évaluer ses besoins et à élaborer des réponses à court et moyen termes.



Dans la nuit du 15 septembre, un avion transportant de l’aide du gouvernement indien a atterri à l’aéroport international de Nôi Bài, apportant son soutien aux victimes des catastrophes naturelles au Vietnam.



Cette aide comprend 2.628 purificateurs d’eau, 1.000 réservoirs d’eau équipés de vannes, 15 citernes de 500 litres chacune, 10.000 couvertures, 7.506 moustiquaires, 2.000 lampes solaires et 2.000 ustensiles de cuisine, d’une valeur totale d’environ un million de dollars.



Dès réception de l’aide indienne, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a procédé à la distribution et à l’acheminement des biens vers les provinces de Tuyên Quang et Lang Son.



Depuis le 11 septembre, le ministère a reçu des dons provenant du gouvernement australien, trois envois d’aide du Centre de coordination de l’ASEAN pour l’assistance humanitaire à la gestion des catastrophes (Centre AHA), un envoi de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), un envoi du gouvernement indien, un envoi du gouvernement suisse et un envoi de l’organisation Samaritan’s Purse.



Au 16 septembre, le ministère avait mobilisé les soutiens de 10 ambassades et 16 organisations internationales, qui ont promis de fournir 160 tonnes de fret aérien par son intermédiaire. Toutes les marchandises arrivant à l’aéroport international de Nôi Bài ont été ou seront acheminées vers les provinces de Yên Bai, Lào Cai, Cao Bang, Tuyên Quang et Lang Son. – VNA/VI