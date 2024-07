Les obsèques nationales du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong. Photo : VNA

Dans la matinée du 25 juillet, à la Maison funèbre nationale, 5 rue Trân Thánh Tông, à Hanoï, le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), l'Assemblée nationale du Vietnam, le président vietnamien, le gouvernement, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et la famille tiennent une cérémonie funéraire solennelle pour rendre hommage au camarade Nguyen Phu Trong, secrétaire général du Comité central du PCV, selon les rituels de deuil national.

Avec les infinies condoléances, la délégation du Comité central du PCV, conduite par To Lam, membre du Bureau Politique et président vietnamien ; la délégation du gouvernement, conduite par Pham Minh Chinh, membre du Bureau Politique, Premier ministre vietnamien ; la délégation de la République socialiste du Vietnam dirigée par To Lam et la délégation de l'Assemblée nationale, dirigée par Tran Thanh Man, membre du Bureau Politique et président de l'Assemblée nationale ont rendu hommage au secrétaire général du Parti Phu Trong et présenté leurs condoléances à la famille du défunt.

La délégation du Comité central du PCV, conduite par To Lam, membre du Bureau Politique et président vietnamien rend hommage au secrétaire général Nguyen Phu Trong. Photo : VNA

Sont venus rendre hommage au secrétaire général Nguyen Phu Trong l'ancien secrétaire général du Parti Nong Duc Manh ; les anciens présidents vietnamiens Nguyen Minh Triet, Truong Tan Sang, Nguyen Xuan Phuc, Vo Van Thuong ; l’ancien Premier ministre Nguyen Tan Dung ; les anciens présidents de l'Assemblée nationale Nguyen Sinh Hung, Nguyen Thi Kim Ngan, Vuong Dinh Hue et de nombreux autres dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l'État.

Dans le registre de condoléance, président To Lam a écrit : « Je regrette profondément le camarade secrétaire général Nguyen Phu Trong - fils bien-aimé de la nation vietnamienne, un dirigeant exceptionnellement remarquable, un membre inébranlable du Parti communiste, un brillant exemple de l'étude constante et de poursuite de l'idéologie, de l'éthique et du style de Ho Chi Minh, une personne ayant une grande réputation au sein de notre Parti, de notre État et de notre peuple, un grand ami des peuples du monde qui avait consacré toute sa vie au pays, au Parti et au peuple, avait eu de nombreuses et grandes contributions à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation, au mouvement communiste international et au maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde.

Nous promettons d'étudier, de suivre votre exemple, de servir la Patrie et le peuple de tout notre cœur et de toute notre âme, de nous unir, de nous efforcer d'atteindre l'objectif d’édifier le Vietnam pacifique, indépendant, unifié, démocratique, prospère, civilisé et heureux que le camarade a chéri et lutté pour toute sa vie.

Le nom, la carrière, la personnalité et les grandes contributions du camarade secrétaire général Nguyen Phu Trong sont profondément imprimés dans le cœur du peuple, préservés à jamais dans l'histoire héroïque de la nation vietnamienne civilisée et héroïque".

Dans la matinée du 25 juillet, de nombreuses délégations internationales, des ministères, des départements, des branches, des villes et provinces ont rendu hommage au secrétaire général Nguyen Phu Trong et ont présenté leurs condoléances à sa famille.

La cérémonie funéraire du secrétaire général Nguyen Phu Trong a lieu solennellement à la Salle Thong Nhat à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

En même temps, la cérémonie funéraire du secrétaire général Nguyen Phu Trong a lieu solennellement à la Salle Thong Nhat à Hô Chi Minh-Ville et dans la commune de Dong Hoi, district de Dong Anh, ville de Hanoï, - village natal du secrétaire général Nguyen Phu Trong. -VNA/VI