Les nouveaux ambassadeurs vietnamiens officiellement investis de leurs fonctions par le chef de l'Etat. Photo: VNA

Les cadres et fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères nommés ambassadeurs vietnamiens en 2024, ont été officiellement investis de leurs fonctions par le président de la République Luong Cuong, lors d'une cérémonie tenue le 2 janvier à Hanoï. Parmi eux, entre autres, les vice-ministres des Affaires étrangères Nguyên Minh Hang et Pham Thanh Binh.

L'attribution du titre d'ambassadeur ainsi que d'autres titres diplomatiques a contribué à la normalisation progressive du personnel diplomatique vietnamien, conformément au droit et aux pratiques internationales, et a en même temps démontré la reconnaissance du Parti et de l’État pour leurs contributions à l’œuvre d’édification et de défense nationales en matière d’affaire extérieure en particulier.

Les félicitant d'avoir été officiellement investis de leurs fonctions, le président Luong Cuong leur a demandé de continuer à promouvoir leurs rôles et à contribuer activement aux tâches communes des affaires étrangères en 2025 et les années suivantes, contribuant ainsi à consolider une situation internationale favorable, à inscrire le Vietnam dans les dynamiques du monde contemporain, à promouvoir ses intérêts nationaux et à répondre aux défis de la construction et de la défense de la Patrie. -VNA/VI