Les neuf choses incontournables à ne pas rater à Sapa

Si vous avez fini d’explorer Hô Chi Minh-Ville et Hanoi, rendez-vous à Sapa pour plus de culture, de nature et d’aventures, a déclaré Yahoo Life Singapore.

Dans la vallée de Muong Hoa. Photo: VNA

Sapa est une belle ville dans les montagnes du nord du Vietnam. Elle est connue pour ses paysages naturels époustouflants, notamment ses rizières en terrasses, ses forêts luxuriantes et ses montagnes majestueuses. La ville abrite également une population diversifiée de minorités ethniques, notamment les Mong, Dao et Tay, qui ont préservé leurs cultures et traditions uniques pendant des siècles.



Établie comme station de montagne par les Français à la fin du 19e siècle, Sapa est devenue une destination touristique populaire. Elle est accessible depuis Hanoï par un train couchette de nuit, un bus express ou par un véhicule privé. Les visiteurs viennent à Sapa pour parcourir les collines, découvrir la culture locale et s’émerveiller devant la beauté de la nature.



Certaines des principales attractions de Sapa incluent le mont Fansipan, qui est le plus haut sommet d’Indochine; le marché de Sapa, qui propose une grande variété d’artisanat et de textiles fabriqués localement ; et le village de Cat Cat, qui présente les modes de vie traditionnels du peuple Mong.



Voici neuf choses que vous pouvez faire à Sapa:



1.Partir en randonnée



Faites une randonnée sur les rizières en terrasses de Sapa dans une belle journée ensoleillée.



Sapa est célèbre pour ses belles randonnées à travers les rizières en terrasses et les paysages montagneux. Vous pouvez participer à une randonnée guidée ou explorer par vous-même.



2. Visitez le village de Cat Cat



Le village traditionnel de Cat Cat est situé à environ 3 kilomètres de Sapa. Ici, vous pourrez en apprendre davantage sur la culture locale et découvrir l’artisanat H’mong traditionnel.



3. Panorama depuis le mont Fansipan



Fansipan est le plus haut sommet du Vietnam et de l’Indochine, situé dans la chaîne de montagnes Hoang Lien Son. Connue pour sa flore et sa faune diversifiées, elle est accessible en téléphérique ou en randonnée.



4. Mettez-vous au défi de vous tenir debout sur le pont à fond de verre



Le pont à fond de verre est une attraction touristique spectaculaire dans les montagnes Hoang Lien Son. C’est un pont entièrement en verre, permettant aux visiteurs de voir le paysage magnifique sous leurs pieds. Le pont est à 600 mètres d’altitude et offre une vue imprenable sur les paysages environnants.



