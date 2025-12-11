Les lauréats du Prix VinFuture 2025 transmettent leur passion pour la recherche scientifique à la jeunesse

Au lendemain d’une soirée de remise des prix riche en émotions, les scientifiques distingués par le Prix VinFuture 2025 ont participé, le 6 décembre, à une rencontre inspirante réunissant plusieurs centaines de lycéens, d’étudiants, de jeunes chercheurs et membres de l’écosystème des start-up, dans le cadre du programme « Rencontre avec les lauréats du Prix VinFuture 2025 ».

Dans une atmosphère ouverte et motivante, les scientifiques ont partagé des parcours de vie simples mais porteurs de sens – des souvenirs d’enfance liés à l’agriculture aux expériences locales ayant façonné leur passion pour la recherche, en passant par le chemin leur permettant d’amener des avancées. Les échanges se sont également étendus au contexte vietnamien, où l’agriculture demeure un pilier stratégique et un terrain riche en potentiel pour les solutions innovantes.

Un système de bactéries endémiques propre au Vietnam

La première session a réuni les lauréats primés pour leurs percées dans le domaine agricole. Parmi eux figurait María Esperanza Martínez-Romero, récipiendaire du Prix spécial consacré aux scientifiques des pays en développement, reconnue pour ses avancées en écologie microbienne et en fixation symbiotique de l’azote sous climat tropical. Étaient également présents les professeurs Venkatesan Sundaresan, Raphaël Mercier, ainsi que les docteurs Emmanuel Guiderdoni, Imtiyaz Khanday et Delphine Mieulet, lauréats du Prix spécial récompensant les réalisations scientifiques d’avant-garde, pour leurs travaux sur le développement de variétés de riz hybrides capables de se reproduire par voie asexuée.

La professeure Martínez-Romero a rappelé que les plantes interagissent avec de vastes communautés microbiennes, dont certaines leur confèrent des bénéfices importants. Les bactéries fixatrices d’azote, telles que Rhizobium, jouent notamment un rôle essentiel dans la croissance et le rendement des cultures. Sa découverte précoce de Rhizobium tropici a ouvert une nouvelle direction de recherche sur les bactéries fixatrices d’azote adaptées aux environnements tropicaux.

Elle a exprimé son souhait de collaborer avec des scientifiques vietnamiens, en particulier de jeunes chercheurs, afin de bâtir un système de bactéries endémiques propre au Vietnam, susceptible d’apporter des avantages concrets à l’agriculture nationale.

Des variétés de riz hybrides issues de graines asexuées pour les rizières vietnamiennes

De leur côté, les lauréats du Prix spécial dédié aux champs de recherche émergents – les professeurs Sundaresan et Mercier ainsi que les docteurs Guiderdoni, Khanday et Mieulet – ont présenté leur parcours vers la création de variétés de riz hybrides capables de se reproduire à l’identique par voie asexuée. Cette innovation permet de conserver l’avantage hybride d’une saison à l’autre, tout en produisant des semences à haut rendement et à moindre coût, contribuant ainsi à renforcer la sécurité alimentaire mondiale.

Le professeur Raphaël Mercier a exprimé son souhait de voir cette technologie de graines asexuées appliquée à grande échelle, y compris dans l’agriculture biologique. Il espère qu’à travers la Semaine de la science et de la technologie VinFuture 2025, ses travaux attireront l’attention des chercheurs vietnamiens, ouvrant la voie à une collaboration portant sur la sélection de variétés hybrides adaptées aux conditions locales et reproductibles par graines asexuées sur les rizières du pays.

Dans l’auditorium, de nombreux lycéens et étudiants ont interrogé les intervenants sur l’engagement et la passion nécessaires dans la recherche scientifique. Tous ont partagé une conviction commune : malgré la longueur et les difficultés du parcours, la plus grande satisfaction vient du moment où les connaissances issues du laboratoire se transforment en bénéfices tangibles pour la population. À la question d’un étudiant sur ce qui les motive à poursuivre, le professeur Sundaresan a répondu : « La science n’est pas seulement une affaire d’intellect, c’est aussi une responsabilité envers la communauté. »

L’échec précoce, clé d’un développement rapide

La deuxième session a permis d’aborder un autre volet fondamental de la science au service de l’humanité : la lutte contre les maladies graves de notre époque. S’adressant aux jeunes Vietnamiens, la professeure Mary-Claire King, lauréate du Prix spécial VinFuture 2025 dédié aux femmes scientifiques, a partagé l’inspiration derrière sa carrière et son engagement, notamment auprès des jeunes femmes. Elle est connue pour avoir découvert le gène BRCA1, lié au risque de cancer du sein et des ovaires.

Selon elle, la recherche scientifique exige une grande résilience et une capacité à accepter l’échec avec une attitude positive : « Plus l’échec survient tôt, plus rapide est le progrès. La réussite vient parce que la science sélectionne la bonne voie », a-t-elle affirmé.

La professeure Maura L. Gillison, l’une des quatre lauréates du Prix principal VinFuture 2025, a confié qu’elle souhaitait initialement devenir médecin et avait même entamé une résidence en médecine. Mais le désir d’aider un plus grand nombre de personnes l’a orientée vers la recherche clinique en biologie moléculaire.

Pour la docteure Aimée R. Kreimer, également lauréate du Prix Principal 2025, le succès en recherche repose avant tout sur le travail collectif. Tout au long de sa carrière, elle a privilégié le travail en équipe afin de capitaliser sur les forces de chaque membre : une approche qui, selon elle, permet de « faire avancer les projets plus vite, plus loin, et avec des résultats plus solides ». - VNA/VI