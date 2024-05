Les exportations vietnamiennes de durians vers la Chine en augmentation

Au premier trimestre 2024, la Chine a importé 35.000 tonnes de durians vietnamiens via le poste-frontière international Youyi. Photo : VNA

Selon l'agence de presse chinoise Xinhua, la haute saison des récoltes des durians a récemment commencé et un volume croissant de ce fruit est introduit sur le marché chinois. En raison de l'offre croissante et le ralentissement de la hausse des prix, le durian est de plus en plus populaire auprès des consommateurs chinois.



Selon des statistiques chinoises, au premier trimestre 2024, la Chine a importé 35.000 tonnes de durians vietnamiens via le poste-frontière international Youyi pour une valeur d'environ 1,28 milliard de yuans (environ 1,77 million de dollars).



Le directeur adjoint de l'Institut de gestion de l'industrie et du commerce de l'Université du Guangxi, Liu Minkun, a déclaré que le durian provenant des pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) est populaire auprès des consommateurs chinois grâce à plusieurs facteurs. En effet, une bonne qualité, des avantages exceptionnels en matière de chaîne d'approvisionnement, de bonnes relations d’amitié, ainsi qu’un développement rapide des plateformes de commerce électronique et des systèmes logistiques..., ont fortement favorisé les ventes de durians en Chine. Grâce aux relations de coopération continuellement renforcées entre la Chine et l'ASEAN, les consommateurs chinois ont la possibilité de profiter de nombreux fruits de haute qualité et à des prix raisonnables en provenance des pays de l'ASEAN.-VNA/VI