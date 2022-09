Les exportations du riz vietnamien dépasseront l'objectif annuel

Les exportations du riz du Vietnam devraient dépasser l'objectif fixé pour cette année, a déclaré le président de l'Association des aliments du Vietnam, Nguyen Ngoc Nam.

Au cours des huit premiers mois de cette année, le Vietnam a exporté 4,97 millions de tonnes de riz pour près de 2,4 milliards de dollars, en hausse de 20,7 % en volume et de près de 9,9 % en valeur en rythme annuel, a informé Nguyen Ngoc Nam lors d'une conférence co-organisée le 22 septembre par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le Comité populaire municipal de Can Tho (delta du Mékong).

L'Asie est le plus gros débouché du riz vietnamien, représentant plus de 50 % des exportations nationales, devant l'Afrique et l'Amérique.

L'Asie est le plus gros débouché du riz vietnamien. Photo: VNA



Les Philippines ont importé, à elles seules, en huit mois, environ 2,4 millions de tonnes pour plus d'un milliard de dollars, soit près de la moitié des exportations nationales du riz, principalement du riz au jasmin et de haute qualité, en hausse de plus de 47 % sur un an.

La Chine a acheté plus de 520.000 tonnes de riz au Vietnam, soit environ 10 % des exportations du riz du Vietnam, en chute de 29 % par an. À l'heure actuelle, ce pays voisin a une énorme demande en riz gluant, mais les approvisionnements au Vietnam sont insuffisants.

Le Ghana et la Côte d'Ivoire demeurent des marchés stables, avec plus de 18 % des exportations nationales de riz.

Le Vietnam prévoit d'expédier 6,3 à 6,5 millions de tonnes cette année, soit 100.000 à 200.000 de plus qu'en 2021. -VNA/VI