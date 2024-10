Les exportations de crevettes rapportent 2,8 milliards de dollars en neuf mois

En neuf mois de 2024, les exportations de crevettes ont rapporté le montant le plus élevé parmi les produits aquatiques, avec près de 2,8 milliards de dollars, soit une hausse de 10,5% en rythme annuel.

En ce qui concerne les débouchés, les exportations vers plusieurs marchés importants ont obtenu des résultats positifs. Au 15 septembre, les expéditions vers les États-Unis ont atteint 516 millions de dollars, soit une augmentation de 8% ; celles vers l'UE, 337 millions de dollars (+15%) ; celles vers la Chine continentale et Hong Kong (Chine), 529 millions de dollars (+26%).

Concernant les prix à l'exportation, selon l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques – VASEP (Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers), le prix moyen des importations de crevettes du Vietnam vers les États-Unis a enregistré une augmentation, passant de 4,59 dollars/livre en juillet à 4,95 dollars/livre en août.

Les prix des crevettes crues au Vietnam se sont également améliorés depuis juillet. La VASEP s'attend à ce que les prix des crevettes crues continuent d'être améliorés au quatrième trimestre, mais il existe une possibilité de pénurie de matières premières locales car c'est la période où la Chine augmentera ses achats pour les besoins du Nouvel An.

La VASEP estime que les exportations de produits aquatiques montrent des signes encourageants, espérant qu'en 2024, elles obtiendraient de meilleurs résultats qu'en 2023 avec un chiffre d'affaires attendu de 9,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 7%.-VNA/VI