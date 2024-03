Les empreintes du Vietnam au sein de la communauté francophone

Chaque année, au mois de mars, la communauté francophone du monde entier accueille la Journée internationale de la Francophonie (20 mars). C'est l'occasion pour la communauté francophone d'honorer ses valeurs communes, ainsi que d'exprimer son désir de vivre ensemble, de coopérer et de se développer dans la diversité culturelle.

En tant que membre actif et responsable, le Vietnam s'efforce toujours de contribuer au renforcement de l'image et de la présence de la communauté francophone dans la région Asie-Pacifique ainsi que dans le monde.

Le Vietnam a adhéré à l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en 1970. La communauté francophone lui a fait confiance à plusieurs reprises pour être élu à des postes importants, tels que: président du Conseil permanent de la Francophonie (CPF) en 1996, président de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) pour le mandat 1996-1997, président du Sommet de la Francophonie pour le mandat 1997-1998, président du réseau des structures et institutions nationales en charge de la francophonie en Asie-Pacifique (RESIFAP) (2013-2016)... En outre, l'ambassadrice Tran Thi Hoang Mai a été nommée par le secrétaire général de l'OIF comme Représentante de l'OIF pour l'Afrique de l'Ouest, devenant ainsi la première Asiatique à diriger un bureau régional de l'OIF (septembre 2020).

À l'OIF, le Vietnam a mené de nombreuses initiatives visant à promouvoir la coopération et à renforcer le dialogue entre les pays membres. La présence de hauts dirigeants vietnamiens aux Sommets de la Francophonie a illustré l’attention accordée par le Vietnam à la communauté francophone.

L'événement le plus remarquable fut le 7e Sommet de la Francophonie tenu à Hanoï en novembre 1997. Grâce à cet événement, le Vietnam a apporté une contribution importante à l'institutionnalisation des activités politiques, en promouvant la coopération économique outre les domaines de la politique, de la culture-langue et de l'éducation-formation.

Ensuite, en mars 2019, le Vietnam a célébré pour la première fois la Journée internationale de la Francophonie sur le thème « Couleurs de la Francophonie » pour promouvoir et présenter la communauté francophone, ainsi que ses objectifs et ses valeurs, en parallèle au rôle et aux contributions du Vietnam.

Le Vietnam est également le pays qui a coordonné avec succès le développement de la Stratégie économique pour la Francophonie pour la période 2020-2025, et devient le premier pays à accueillir une délégation d'affaires francophone dans le cadre d'une série d'activités visant à mettre en œuvre cette stratégie. Le choix du Vietnam

comme première destination témoigne du respect particulier de la communauté pou son rôle dans la promotion de la coopération économique francophone.

Cette année, en écho à la Journée internationale de la Francophonie, l'OIF, le Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones à Hanoï (GADIF), les agences vietnamiennes et les partenaires francophones à travers le pays ont préparé un programme culturel, qui s'articule autour du thème « Créer, innover, entreprendre en français ».

Le ministère des Affaires étrangères va organiser le 20 mars un événement avec le soutien de l'OIF au Musée d'Ethnologie du Vietnam, avec la participation de dirigeants, de représentants du gouvernement et d'agences vietnamiens, de membres du GADIF, de représentants d'écoles enseignant le français et de nombreux partenaires francophones.

A cette occasion, les ambassades du Canada, de France, de Suisse et la Délégation Wallonie-Bruxelles au Vietnam vont proposer des projections gratuites de films dans le cadre du 14e Festival du film francophone au Vietnam, qui se déroulera du 22 au 27 mars simultanément à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville. -VNA/VI