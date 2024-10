Les efforts se poursuivent pour prévenir et contrecarrer la pêche INN

Le Vietnam se prépare à accueillir la délégation d’inspection de la Commission européenne (CE) dans l’espoir de la voir retirer son «carton jaune» pour la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), stimulant ainsi les exportations de fruits de mer vers le marché de l’UE.

Diverses activités de prévention et de contrôle de la pêche INN ont été menées par les localités côtières à travers le pays.

La province de Kiên Giang, dans le delta du Mékong, a récemment publié une dépêche demandant à toutes les localités de la province de se concentrer sur le déploiement de solutions drastiques contre la pêche INN.

Le président du Comité populaire provincial, Lâm Minh Thành, a déclaré que l’ensemble du système politique de la province a été mobilisé pour lutter contre la pêche INN.

Le Comité populaire provincial a chargé le Département de l’agriculture et du développemment rural de coordonner avec les unités et les agences ainsi qu’avec le commandement provincial des gardes-frontières la mise en œuvre urgente de l’enregistrement et de la délivrance de certificats de sécurité technique et de licences d’exploitation pour les bateaux de pêche, tout en veillant à ce qu’ils installent les systèmes de surveillance des navires (VMS) et mettent à jour leurs informations dans la base de données sur la gestion des navires de pêche (VNFishbase).

Les autorités locales sont priées de surveiller les fluctuations du nombre de bateaux de pêche dans la localité et de mettre à jour les informations sur VNFishbase.

Entre-temps, la province de Cà Mau (Sud) a également géré de manière drastique les violations des réglementations de prévention et de contrôle de la pêche INN, tout en lançant un standard automatique pour recevoir les informations sur les bateaux de pêche dont la connexion fait défaut.

À ce jour, la province a détecté et sanctionné 199 violations avec une amende totale de plus de 7,5 milliards de dôngs (295.625 dollars), dont 108 violations de pêche INN avec une amende de plus de 6,3 milliards de dôngs.

Phan Hoang Vu, directeur du Département provincial de l’agriculture et du développement rural, a déclaré que des poursuites ont été lancées dans trois affaires liées à l’organisation et à la négociation d’émigration illégale et d’exploitation illégale dans les eaux étrangères.

Avec les efforts de l’État, la communauté des pêcheurs a fait preuve d’un sens accru des responsabilités dans la lutte contre la pêche INN, en protégeant leurs moyens de subsistance ainsi que la durabilité du secteur de la pêche du pays.

Duong Van Ket, un pêcheur du district de Trân Van Thoi de Cà Mau, a déclaré que des sanctions strictes devraient être infligées à ceux qui enfreignent les réglementations de prévention et de contrôle de la pêche INN afin d’éviter des impacts négatifs sur l’ensemble de la communauté.

Duong Xuân Dung, commissaire politique de l’escadron 42 du commandement de la région 4 des garde-côtes, a déclaré que la force des garde-côtes a maintenu des liens étroits avec les localités et les agences concernées pour vulgariser les réglementations juridiques sur la pêche, la mer et les îles, tout en donnant des conseils aux pêcheurs pour les sensibiliser à la prévention et au contrôle de la pêche INN.

La province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud) a fait preuve d’une grande détermination à lutter contre la pêche INN afin de protéger les droits des pêcheurs et la durabilité du secteur de la pêche locale.

Huynh Son Thai, directeur du Département provincial de l’agriculture et du développement rural, a déclaré que depuis août 2023, la province a radié 413 navires de pêche brûlés, coulés, pourris et abandonnés. Actuellement, toute la province compte 4 398 bateaux de pêche, dont 2 598 opèrent en haute mer, soit 59,1 %.

La province a mis en place trois équipes de travail pour inspecter et aider les navires de pêche dépourvus de documents légaux à procéder à l’enregistrement, dans le but d’achever les travaux en novembre, a-t-il indiqué. – VNA/VI