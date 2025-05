Les dirigeants de l’ONU saluent le rôle actif et les contributions du Vietnam

L’ambassadeur Dang Hoàng Giang (à gauche) fait ses adieux au secrétaire général des Nations Unies, António Guterres. Photo : VNA

Les dirigeants des Nations Unies ont salué l’engagement actif et les contributions constructives du Vietnam dans les principaux piliers de l’organisation lors de leur réception de l’ambassadeur Dang Hoang Giang, qui s’apprête à conclure son mandat de représentant permanent du Vietnam auprès des Nations Unies.



L’ambassadeur Dang Hoàng Giang a rendu visite au président de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, Philemon Yang, et au secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, les 21 et 27 mai respectivement.



Lors de la rencontre, Philemon Yang a chaleureusement félicité le Vietnam pour ses récents succès socio-économiques et diplomatiques. Il a salué le rôle et les contributions du pays aux trois piliers de l’ONU : la paix et la sécurité, le développement durable et la promotion des droits de l’homme.



Le président de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations Unies a également exprimé ses sincères remerciements à la Mission vietnamienne et à l’ambassadeur Dang Hoàng Giang pour leur soutien indéfectible au programme et aux priorités du président de l’Assemblée générale.

L’ambassadeur Dang Hoàng Giang et le président de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, Philemon Yang. Photo : VNA

S’adressant à l’ambassadeur Dang Hoàng Giang, le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a exprimé sa profonde estime pour le rôle croissant du Vietnam au sein de l’ONU, ainsi que pour les efforts personnels du diplomate visant à promouvoir la coopération et le consensus au sein de l’ONU.



Il a souligné que les récentes initiatives du pays avaient reçu un large soutien de la part des États membres, témoignant de leur pertinence face aux enjeux mondiaux et de leur contribution à la promotion du multilatéralisme.



Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres a réaffirmé son intention de se rendre à nouveau au Vietnam, exprimant l’espoir que les relations entre l’ONU et le Vietnam continueront de se renforcer, le Vietnam renforçant ainsi sa position dans les instances onusiennes.



De son côté, l’ambassadeur Dang Hoàng Giang a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien et l’affection que le secrétaire général et le président de l’Assemblée générale ont témoignés au Vietnam et à la Mission vietnamienne tout au long de son mandat de plus de trois ans.



Le diplomate a souligné le ferme engagement du pays en faveur du multilatéralisme et sa volonté d’apporter des contributions de plus en plus substantielles au travail commun de l’ONU pour maintenir la paix et la sécurité internationales, promouvoir le développement durable et relever efficacement les défis mondiaux. - VNA/VI