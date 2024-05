Les députés travaillent sur la Résolution n° 43 sur des politiques de soutien à la reprise et au développement socio-économiques

Le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung, explique et clarifie un certain nombre de questions soulevées par les députés de l'Assemblée nationale. Photo: VNA

Dans le cadre de sa 7e session, l’Assemblée nationale a travaillé dans l’après-midi du 25 mai sur un projet de résolution de l'Assemblée nationale sur les résultats de la supervision thématique « Mise en œuvre de la Résolution n° 43/2022/QH15 du 11 janvier 2022 de l'Assemblée nationale relative aux politiques budgétaire et monétaire d'appui au programme de relance et de développement socio-économiques et des Résolutions de l'Assemblée nationale sur un certain nombre de projets nationaux importants jusqu'à fin 2023».



Les députés ont convenu d’estimer que la Résolution 43 était une décision correcte et opportune, apportant une contribution importante à la prévention et à la lutte contre l'épidémie de COVID-19 ainsi qu’à la reprise et au développement socio-économiques.



Ils ont également proposé des solutions pour éliminer les difficultés et les obstacles afin d'accélérer la mise en œuvre de projets nationaux importants et de mettre en œuvre efficacement les politiques de la résolution 43, qui n'ont pas encore été achevées.



Lors de la séance, le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyen Chi Dung, a rappelé que la Résolution n° 43 avait été élaborée dans une situation particulièrement difficile, lorsque la croissance économique avait fortement chuté, que les entreprises avaient été confrontées à de nombreux défis et que des chaîne d'approvisionnement mondiales étaient perturbées, nécessitant des solutions urgentes.



Il a déclaré que les idées apportées par les parlementaires lors de cette séance constitueraient des enseignements précieux pour le processus d’élaboration et de mise en œuvre des politiques dans les temps à venir.



Lors de la séance, le député Tran Anh Tuan de Hô Chi Minh-Ville a estimé que la politique qui apportait des effets positifs à l'économie était celle de réduction de la taxe sur la valeur ajoutée de 2 points de pourcentage. Il a ainsi proposé que que cette politique de réduction de la taxe sur la valeur ajoutée soit prolongée.-VNA/VI