Les compagnies aériennes vietnamiennes et chinoises autorisées à opérer deux vols par semaine

L'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC) a accepté d'autoriser les compagnies aériennes du Vietnam et de la Chine à opérer deux vols par semaine, au lieu d'un seul vol par semaine comme auparavant, a déclaré le 16 juin, l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV).

Cette décision a montré l'efficacité de la prévention et du contrôle du COVID-19 dans les deux pays, et la reprise du marché chinois de l'aviation - un marché important pour les compagnies aériennes vietnamiennes, a indiqué la CAAV.



Les statistiques de la CAAV ont montré que le Vietnam a jusqu'à présent rétabli les vols vers plus de 20 pays et territoires tels que le Japon, la République de Corée, la Chine, Taïwan (Chine), Singapour, la Thaïlande, le Cambodge, la Malaisie, Hong Kong (Chine), les Philippines, Laos, le Qatar, la Turquie, les Émirats arabes unis (EAU), la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Russie, l’Australie et les États-Unis.



Le nombre de passagers intérieurs devrait atteindre près du niveau de 2019 d'ici la fin de 2022, a déclaré un représentant de la CAAV.



Selon une analyse d'Airbus en collaboration avec l'Association du transport aérien international (IATA) sur la base des résultats statistiques du nombre de vols de la flightrada 24 et de l'estimation d'Airbus, le marché de l'aviation intérieure du Vietnam s'est redressé au rythme le plus rapide au monde, avec un taux de croissance de 123 % sur la même période en 2019.



L'ACCV prévoit que les aéroports du pays desserviront environ 87,8 millions de passagers en 2022, dont environ 5 millions d'arrivées étrangères, en hausse de 190 % et 844 % respectivement par rapport à 2021.