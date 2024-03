Les activités du président du Parlement finlandais à Hanoï et Bac Ninh

Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, le 26 mars à Hanoï, le président du Parlement finlandais Jussi Halla-aho et sa suite ont visité le Temple de la Littérature (Van Mieu - Quoc Tu Giam), la Maison centrale (prison Hoa Lo) à Hanoï.

Le président du Parlement finlandais Jussi Halla-aho visite le Temple de la Littérature (Van Mieu - Quoc Tu Giam). Photo : VNA

En visitant Van Mieu - Quoc Tu Giam, le président du Parlement finlandais Jussi Halla-aho et sa suite ont été initiés à la naissance et au développement de la première université du Vietnam, lieu associé à la tradition studieuse de la nation. A cette occasion, les dirigeants du Centre d'activités culturelles et scientifiques de Van Mieu - Quoc Tu Giam ont remis au dirigeant finlandais le livre "Van Mieu - Quoc Tu Giam Thang Long".

Van Mieu - Quoc Tu Giam, construit en 1070 sous le règne du roi Ly Thanh Tong, est considéré comme un symbole de connaissance et d'éducation vietnamiennes.

Le même jour, Jussi Halla-aho et la délégation filandaise ont visité et découvert la Maison centrale où abritent de nombreux documents et objets précieux, pour mieux comprendre le processus de lutte, le courage et la ténacité des révolutionnaires vietnamiens.

La Maison centrale est l'une des plus grandes prisons des colonialistes français en Indochine. Elle a été construite en 1896 dans le village de Phu Khanh, canton de Vinh Xuong, district de Tho Xuong, Hanoï (aujourd'hui rue Hoa Lo, Hanoï). C'est là que les colonialistes français ont détenu des milliers de patriotes vietnamiens.

Le président du Parlement finlandais Jussi Halla-aho et la délégation finlandaise ont visité l'école Tan Thoi Dai, district de Ha Dong, Hanoï. Il s'agit de la première école primaire de Hanoï à utiliser l'intégralité de la méthode éducative finlandaise, "Fun Learning”- s'amuser en apprenant.



Dans l'après-midi du 26 mars, le président du Parlement et la délégation finlandaise ont assisté à la cérémonie d'inauguration du nouveau bureau consulaire de l'ambassade de Finlande à Hanoï.

Le même matin, Jussi Halla-aho et la délégation finlandaise ont assisté à la cérémonie de certification de l'achèvement de la centrale électrique à déchets de Thang Long - Bac Ninh, dans le village de Dong Sai, commune de Phu Lang, ville de Que Vo, province de Bac Ninh.

La centrale électrique à déchets de Thang Long - Bac Ninh couvre une superficie totale d'environ 5 hectares, dispose d’une capacité de traitement de 500 tonnes/jour et d’une capacité de production d'électricité de 11 MW et nécessite un investissement total d'environ 1 400 milliards de dongs (envrion 58,3 millions de dollars). La centrale utilise des équipement de pointe, importés directement de Finlande.

Prenant la parole à la cérémonie, , Jussi Halla-aho a déclaré que c'était l'une des démonstrations de coopération, contribuant à l'amélioration de l'environnement, à la minimisation du changement climatique et à la progression vers les objectifs de développement vert et durable auxquels les deux pays visent. - VNA/VI