Les 10 finalistes du Prix pour les enfants Dê mèn 2026 dévoilés

La série animée Wolfoo figure parmi les 10 finalistes du 7e Concours de cricket pour enfants. Photo : Comité d'organisation

Le Comité d’organisation de la 7e édition du prix pour les enfants Dê Mèn (Grillon) 2026 a annoncé le 11 mai les dix finalistes de cette édition.



La liste présente une grande diversité d’œuvres créatives : trois recueils de nouvelles, deux séries d’art, deux bandes dessinées, un recueil de poésie, une comédie musicale et une série d’animation accompagnée d’un écosystème créatif. À noter que quatre des créateurs présélectionnés sont des enfants. Lancé par le journal Thê Thao & Van hoa (Sports & Culture) de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en 2020, Dê mèn (Grillon) est un prix annuel à but non lucratif récompensant des travaux artistiques par et pour les enfants, avec un Grand prix, dénommé "Hiêp si Dê mèn" (Chevalier Grillon), ainsi que d’autres prix intitulés "Khat vong Dê mèn" (Désir de Grillon) et des récompenses du jury.

Le grillon est une image emblématique de plusieurs œuvres célèbres de la littérature jeunesse vietnamienne, dont le roman Dê Mèn phiêu luu ky (Les aventures d'un grillon) de l'écrivain Tô Hoài et le poème Gui ban Chi lê (Lettre à un ami chilien) de Trân Dang Khoa. Pour de nombreux Vietnamiens ayant grandi à la campagne, cet insecte est associé à des souvenirs d’enfance et symbolise la bravoure.

La septième édition, lancée le 26 mars, a examiné 146 œuvres remarquables de littérature jeunesse, créées ou achevées entre le 1er janvier 2025 et le 25 avril 2026. Les candidatures ont été soumises directement par les auteurs ou proposées par un réseau d’écrivains, de poètes, d’artistes, d’éditeurs et de contributeurs étroitement liés au journal et activement impliqués dans l’art et la littérature jeunesse contemporains.vains, de poètes, d'artistes, d'éditeurs et de contributeurs étroitement liés au journal et activement impliqués dans l'art et la littérature jeunesse contemporains.



La sélection de cette année reflète l'ambition du prix d'élargir son champ d'action, conformément à la Résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique et à la directive n° 04 du Secrétariat, en mettant l'accent sur les industries culturelles, les écosystèmes créatifs et les productions culturelles contemporaines susceptibles d'avoir un large impact social.



L'une des caractéristiques notables des finalistes de cette année est la diversité des formes créatives représentées, allant de la prose à la poésie, en passant par la peinture, la bande dessinée, le théâtre musical, l'animation et les modèles créatifs multiplateformes. Des productions telles que « Phep mau cua Kurt » (Le Miracle de Kurt) et la franchise d'animation Wolfoo témoignent d'un intérêt croissant pour les œuvres ayant le potentiel de devenir des produits culturels commercialement viables.



La forte présence de jeunes créateurs est également particulièrement notable avec quatre enfants ou jeunes artistes figurant parmi les dix finalistes, un chiffre en nette progression par rapport aux éditions précédentes.

Depuis sa création, le prix s’attache à couvrir un large spectre de disciplines, de la littérature aux arts visuels, en passant par le divertissement et les plateformes numériques. Au-delà de la reconnaissance des talents, il contribue à construire un écosystème culturel dynamique dédié à l’enfance au Vietnam, tout en encourageant la lecture et le développement des industries culturelles nationales dans l’ère numérique. La cérémonie de remise des prix est prévue le 22 mai à Hanoï.-VNA/VI