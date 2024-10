L’économie vietnamienne rebondit fort après les catastrophes naturelles

L’économie vietnamienne s’est rapidement redressée malgré les incertitudes extérieures et les dégâts considérables causés par le typhon Yagi, qui a grandement affecté toutes les activités socio-économiques et la vie des gens.

Le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung a déclaré que l’économie avait repris de l’élan et obtenu de nombreux résultats positifs. Au cours des neuf premiers mois, il y a eu des points positifs dans la production industrielle, les exportations et l’attraction des investissements directs étrangers (IDE). Le pays a fait preuve de stabilité macroéconomique, a maîtrisé l’inflation et a assuré des équilibres majeurs tandis que les dépenses excessives, la dette publique, la dette publique et la dette extérieure étaient dans des limites acceptables.

Selon Nguyên Thi Huong, directrice générale de l’Office général des statistiques (GSO), l’économie a progressé de 7,4% en glissement annuel au troisième trimestre, dépassant l’objectif fixé dans la résolution n°1 du gouvernement (6,7%).

Au cours des neuf premiers mois, elle a augmenté de 6,82% par rapport à la même période de l’année dernière, le secteur agro-sylvo-aquatique ayant progressé de 3,2%, tandis que les secteurs de l’industrie et de la construction et des services ont progressé respectivement de 8,19% et de 6,95%.

Environ 17.700 nouvelles entreprises ont été enregistrées en septembre, ce qui porte le nombre total de créations d’entreprises pour les neuf mois à 183.000, soit plus que le nombre d’entreprises se retirant du marché.

Une enquête menée par le GSO a révélé que 82,6% des entreprises manufacturières s’attendent à ce que les conditions commerciales s’améliorent ou restent stables au quatrième trimestre, ce qui témoigne d’une forte confiance des entreprises dans la reprise de l’économie.

Malgré les dégâts causés par le typhon Yagi, les organisations économiques internationales ont toujours confiance dans la résilience de l’économie vietnamienne.

« L’économie vietnamienne a connu une reprise vigoureuse au premier semestre 2024 et continue de maintenir son élan malgré les incertitudes mondiales », a déclaré Shantanu Chakraborty, directeur national de la BAD au Vietnam, précisant que la reprise a été tirée par l’amélioration de la production industrielle et une forte reprise des échanges commerciaux.

Dans son dernier rapport, le Fonds monétaire international (FMI) a décidé de relever ses prévisions de croissance économique pour le Vietnam en 2024 à 6,1%, soit plus que la projection de « près de 6 % » faite en juin 2024. La Banque asiatique de développement (BAD) a projeté des perspectives économiques positives pour le pays, prévoyant une croissance de son produit intérieur brut (PIB) à 6% en 2024 dans ses Perspectives de développement asiatiques (ADO) de septembre.

L’économie reste toutefois confrontée à de nombreux défis, notamment des fluctuations imprévisibles, alors que la dynamique du marché intérieur n’a pas été efficacement maintenue.

Le ministère du Plan et de l’Investissement (MPI) a souligné que le typhon Yagi a gravement affecté la production agricole et le tourisme dans le Nord, par conséquent, des solutions doivent être mises en œuvre en temps opportun pour aider les entreprises à rétablir rapidement la production et les activités commerciales afin de limiter les impacts négatifs sur la croissance au quatrième trimestre et au début de 2025.

Le MPI a prévu une croissance économique de 7,6 à 8% au quatrième trimestre après les résultats positifs du trimestre précédent, contribuant à atteindre et à dépasser l’objectif de croissance de 7% pour l’ensemble de l’année. La projection a été faite sur la base de tendances de croissance robustes dans divers secteurs économiques, la production agricole maintenant sa trajectoire de croissance, répondant à la demande de consommation intérieure et d’exportation.

Pour atteindre l’objectif de croissance au quatrième trimestre, le ministère a déclaré que les ressources doivent être prioritaires pour finaliser les politiques et les réglementations, contribuer à façonner un environnement favorable ainsi qu’à attirer des projets d’investissement à grande échelle et de haute technologie, ajoutant qu’il est indispensable de favoriser et de renouveler les motivations de croissance traditionnelles dans l’investissement, la consommation et l’exportation.

Le MPI a souligné la nécessité de renforcer la coopération et d’organiser le dialogue économique avec les partenaires stratégiques globaux et les partenaires stratégiques. La nation doit également promouvoir le mécanisme du groupe de travail qui s’engage avec les entreprises et les investisseurs pour attirer les sociétés multinationales et les investisseurs stratégiques dans les domaines des puces, des semi-conducteurs et de l’IA.

Dans le même temps, il est important d’étudier des ensembles de mesures politiques rationnels et réalisables pour soutenir les entreprises et promouvoir de nouveaux moteurs de croissance. – VNA/VI