Le voyage d'affaires en Chine du PM vietnamien et sa participation à la réunion du FEM couronnés de succès

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a conclu son voyage d'affaires pour assister à la 15e réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial (FEM) à Dalian ainsi que sa visite de travail en Chine.

Les résultats de sa troisième participation à cet événement et de sa troisième visite en Chine au cours de l'année passée démontrent une position de plus en plus élevée du Vietnam sur la scène internationale et marquent une "percée" pour les relations entre le Vietnam et la Chine.

Positionnement du Vietnam face aux prochaines frontières de la croissance

La 15e réunion annuelle des nouveaux champions du FEM a attiré un nombre record de participants parmi les 15 conférences organisées en Chine avec plus de 1 700 délégués venus de 80 pays, des organisations internationales, des groupes multinationaux et des startups innovantes.

Avec pour thème "Les prochaines frontières de la croissance", cette réunion a discuté des moyens de surmonter les limites à la croissance, de chercher de nouvelles voies et modèles de croissance et d'exploiter les nouvelles opportunités de développement dans un contexte où l'économie mondiale connaît de profonds changements.

Aux côtés du Premier ministre chinois Li Qiang et du président polonais Andrzej Duda, Pham Minh Chinh a participé et pris la parole aux sessions de la conférence. Le chef du gouvernement vietnamien et le professeur Klaus Schwab, fondateur et président du FEM, ont également co-présidé le dialogue avec une vingtaine de dirigeants de grands groupes du FEM, ainsi qu'un séminaire avec des entreprises innovantes du FEM.

Pham Minh Chinh a partagé ses analyses sur cinq caractéristiques marquantes de l'économie mondiale, trois facteurs principaux qui impactent le monde aujourd'hui et trois domaines pionniers qui façonneront le monde de demain. Il a également souligné que le succès de son pays au cours de ces 40 dernières années était associé aux mots clés suivants: innovation, créativité et intégration.

Pour s'orienter vers de "prochaines frontières de la croissance", le chef du gouvernement vietnamien a proposé à toutes les parties de renforcer la confiance, de favoriser le dialogue, de promouvoir l'esprit de solidarité, d'unité, de coopération et de développement, de résoudre efficacement les problèmes sur la base du droit tout en garantissant harmonieusement les intérêts des parties concernées ; ainsi que de ne pas politiser ni discriminer la science, la technologie et l'innovation mondiale.

Il a demandé au FEM et à ses partenaires de promouvoir la coopération public-privé, en mettant en avant le rôle des pionniers dans la direction et l'orientation du processus de développement et de restructuration économique des pays et des régions, à l'échelle mondiale, en particulier dans trois domaines importants que sont la construction et le perfectionnement des institutions de l'économie de marché, le développement des réseaux d'infrastructure stratégiques, et la formation et le développement des ressources humaines.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a déclaré que le Premier ministre Pham Minh Chinh avait eu des échanges ouverts, sincères et profonds avec des partenaires et des entreprises, démontrant l'esprit d'innovation et la grande détermination du Vietnam à transformer son modèle de croissance, tout en créant un environnement favorable aux investisseurs.

Selon le professeur Klaus Schwab, la communauté internationale a été très impressionnée par l'évaluation sur l'avenir du Premier ministre Pham Minh Chinh et de la délégation vietnamienne. Ils cherchent non seulement à résoudre les problèmes auxquels le monde est confronté aujourd'hui, mais également à créer une économie solidement ancrée au 21e siècle - notamment en termes de développement de l'économie numérique, de l'économie verte, de l'économie circulaire, de l'économie de la connaissance et de l'économie partagée.

La coopération et la connexion des infrastructures, une percée dans les relations Vietnam-Chine

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping. Photo: VNA



Outre sa participation au FEM, le voyage d'affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh en Chine visait également à continuer de concrétiser et de mettre en œuvre les accords et les perceptions communes des dirigeants des deux pays à tous les niveaux.



Durant sa viste de travail, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu des entretiens et des réunions avec de hauts responsables chinois, dont le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping, le Premier ministre Li Qiang et le président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) Wang Huning.



Les deux parties ont convenu de demander à leurs ministères et agences respectifs de mettre en œuvre efficacement les accords et les perceptions communes soulignés par les deux secrétaires généraux, de promouvoir le partenariat de coopération stratégique intégral et de construire une communauté d'avenir partagé Vietnam-Chine qui revêt une importance stratégique.

Selon le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son, les résultats et la signification des rencontres du Premier ministre Pham Minh Chinh avec de hauts dirigeants chinois sont clairement manifestés sous quatre aspects. En particulier, les deux parties ont convenu de maintenir des échanges stratégiques réguliers de haut niveau entre les deux Partis et les deux pays, de renforcer la confiance politique et de promouvoir leur rôle directeur important dans le développement des relations bilatérales.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le vice-Premier ministre chinois Zhang Guoqing. Photo: VNA



Le professeur Xu Liping, directeur du Centre d'études sur l'Asie du Sud-Est de l'Académie chinoise des sciences sociales, a déclaré que l'échange de visites de haut niveau, dont la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en Chine, joue un rôle d'orientation et de direction des relations Vietnam-Chine. Grâce à ces contacts de haut niveau, la confiance mutuelle stratégique peut promouvoir davantage la coopération intégrale dans des domaines tels que l'économie, les sciences humaines et la sécurité.

En participant à la conférence sur la coopération Vietnam-Chine dans le développement des infrastructures de transport stratégiques, et en recevant des dirigeants de grands groupes chinois, le Premier ministre a exprimé le souhait que la coopération en matière de développement et de connexion des infrastructures, en particulier le transport ferroviaire, constitue une percée dans le partenariat de coopération stratégique intégral Chine-Vietnam tournée vers un avenir partagé revêtant une importance stratégique.

Le voyage d'affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh en Chine a été couronné de succès, car il a mis en œuvre efficacement la politique étrangère conformément à la résolution du 13e Congrès national du Parti et à la directive 25 du Secrétariat sur le renforcement et l'élévation de la diplomatie multilatérale jusqu'en 2030, contribuant à l'approfondissement du partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam-Chine et à la construction d'une "communauté d'avenir partagé revêtant une importance stratégique" et de bonnes relations de coopération entre le Vietnam et le FEM. -VNA/VI