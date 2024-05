Le Vietnam veut coopérer dans la gestion et l’utilisation efficaces et durables des ressources en eau du Mékong

Le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères Doan Khac Viêt. Photo: MoFA

Répondant aux questions des journalistes sur les impacts des barrages hydroélectriques en amont du Mékong sur la zone aval, le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères Doan Khac Viêt déclaré à la presse le 23 mai à Hanoi que le Mékong est un fleuve commun qui traverse les frontières et traverse de nombreux pays.

En tant que pays en aval du Mékong, le Vietnam est très préoccupé par les impacts transfrontaliers et la capacité de stockage de l'eau des projets hydroélectriques sur le Mékong, a dit Doan Khac Viêt.

Comme nous l'avons clairement souligné à plusieurs reprises, le développement et l'exploitation de projets hydroélectriques sur le fleuve Mékong doivent garantir l'absence d'impacts négatifs, y compris des impacts transfrontaliers sur l'environnement ainsi que sur le développement économique, en particulier sur la société des pays du bassin des pays en aval, doivent être conformes au droit et à la pratique internationaux, a précisé Doan Khac Viêt.

Le Vietnam souhaite et est prêt à renforcer la coopération avec les pays concernés pour gérer et utiliser efficacement et durablement les ressources en eau du Mékong, en garantissant l'harmonie dans l'intérêt des pays et sans impact négatif sur la vie des personnes vivant dans le bassin. La Commission internationale du fleuve Mékong a des partenaires de dialogue qui sont des pays en amont et promeut également activement la coopération avec d'autres mécanismes du Mékong, a conclu Doan Khac Viêt. -VNA/VI