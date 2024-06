Le Vietnam soutient le rôle du Conseil de sécurité de l’ONU dans la réponse aux défis mondiaux de cybersécurité

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la mission vietnamienne auprès des Nations Unies, a souligné la nécessité d'avoir une approche multidimensionnelle et de déployer des solutions synchronisées pour résoudre les défis de cybersécurité.



Dang Hoang Giang a souligné cette position lors d'un débat public sur le thème « Maintenir la paix et la sécurité internationales : résoudre les menaces croissantes dans le cyberespace » du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU), tenule 20 juin à New York.



Dans son discours, le diplomate vietnamien a déclaré que les défis en matière de cybersécurité augmentent à la fois en ampleur et en complexité, ce qui pourrait accroître les tensions géopolitiques et menacer directement tous les pays, dont les plus vulnérables sont les pays en développement dotés de capacités de cybersécurité limitées.



Il a souligné le rôle clé de l'ONU dans la consolidation et le perfectionnement du cadre international grâce à des efforts visant à promouvoir des initiatives telles que l'Accord numérique mondial et la Convention sur la cybercriminalité, et en même temps, a-t-il déclaré, la coopération doit être renforcée pour améliorer la capacité de défense des cybercriminels et réduire le fossé informatique entre les pays.



Le représentant du Vietnam a estimé qu'en raison de sa fonction de maintien de la paix et de la sécurité internationales, le Conseil de sécurité de l'ONU doit consacrer plus d'attention et de ressources à la discussion et à la résolution des défis du cyberespace et des aspects liés à la cybersécurité dans la prévention des conflits, la lutte contre le terrorisme et la protection des infrastructures essentielles.



Selon Dang Hoang Giang, avec l'adoption de la loi sur la cybersécurité en 2018, le Vietnam applique une approche globale pour répondre aux défis de la cybersécurité, tout en soutenant et en participant activement à la coopération internationale dans ce domaine sur la base du respect de l'indépendance et de la souveraineté, la non-ingérence dans les affaires intérieures et la responsabilité partagée dans la promotion d’un comportement responsable dans le cyberespace.- VNA/VI